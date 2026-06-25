Il video delle 71 ragazze che escono da un tunnel non riguarda nessuna sinagoga di New York

Il filmato mostra una gita scolastica finita male in un parco di Nyack, nella contea di Rockland, non un fatto avvenuto a Brooklyn

Circola un video dove l’autore chiede agli utenti «Cosa pensi che stessero facendo queste ragazze in un tunnel sotto la sinagoga di Brooklyn, New York?». I post che lo rilanciano in italiano lo accompagnano con la seguente narrazione: «Ancora una volta ripresi nei tunnel ma stavolta con 71 ragazze di una scuola ultra ortodossa. Non sono io razzista ma sono loro ad essere ratti». Il filmato è autentico, ma la narrazione attribuita risulta falsa. Di fatto, le ragazze non erano sotto nessuna sinagoga e non erano a Brooklyn.

Per chi ha fretta

Il video è reale e mostra un fatto realmente accaduto il 10 giugno 2026.

Le ragazze sono studentesse di una scuola di Monsey, non erano a Brooklyn ma a Nyack, contea di Rockland.

Il tunnel non è sotto una sinagoga. Risulta essere il tubo di scolo delle acque piovane del villaggio, accessibile da un parco pubblico.

Non risulta alcun reato contestato contro la comunità ebraica, nessun arresto, nessuna indagine. Le ragazze si sono perse e sono uscite con le proprie forze.

La cornice «sinagoga di Brooklyn» serve ad agganciare un altro caso, il tunnel Chabad del 2024, per alimentare una narrazione antisemita.

Cosa mostra davvero il video

Nel video si vedono delle ragazze uscire da un passaggio sotterraneo nel centro di una cittadina. La voce fuori campo non descrive nulla, fa solo una domanda, «Cosa pensi che stessero facendo queste ragazze in un tunnel sotto la sinagoga di Brooklyn, New York?».

La domanda risulta costruita per insinuare, suggerendo di fatto un movente sinistro senza affermarlo, e colloca la scena in un posto dove non è mai avvenuta, come vi spiegheremo a breve.

Cosa è successo il 10 giugno a Nyack

Il 10 giugno 2026 un gruppo scolastico di Monsey ha visitato il Nyack Memorial Park, un parco pubblico nella contea di Rockland, nello Stato di New York. Alcune studentesse sono entrate nel grande tubo di drenaggio che raccoglie le acque piovane del villaggio, il culvert del Nyack Creek, e hanno cominciato a camminare seguendo il corso del ruscello. Lo ha raccontato il sindaco di Nyack Joe Rand alla emittente CBS News New York, spiegando che le ragazze hanno visto l’imbocco del tunnel e hanno deciso di andare a vedere cosa ci fosse, continuando a camminare per circa mezzo miglio al buio.

Perso l’orientamento, il gruppo è uscito nel centro di Nyack, vicino al ristorante Hudson House, sorprendendo il titolare Matt Hudson. La scuola coinvolta è la Toras Emachu di Monsey e a intervenire è stato l’Orangetown Police Department insieme ad altri soccorritori. La cifra riferita dalla polizia è di 71 studentesse. Il sindaco della cittadina, Joseph Rand, ha precisato che tecnicamente nessuna è stata «salvata», perché sono uscite tutte con le proprie forze.

Non una sinagoga, non Brooklyn

Qui si smonta il cuore della bufala. Il tunnel non è sotto nessuna sinagoga. È un’infrastruttura municipale per le acque piovane, accessibile da un parco pubblico. Il fatto non è avvenuto a Brooklyn. Nyack si trova nella contea di Rockland, circa 50 chilometri a nord di New York City.

Abbiamo verificato anche il punto di uscita. Le ragazze sono sbucate in pieno centro commerciale di Nyack, all’altezza di Main Street, tra l’Hudson House e gli altri esercizi della via.

L’edificio ebraico più vicino si trova a oltre duecento metri di distanza, su una strada diversa, senza alcun collegamento con il canale di scolo. Di fatto, tra il tubo di drenaggio e qualsiasi luogo di culto non esiste alcun rapporto, né fisico né di altro tipo.

Perché si parla di sinagoga e di Brooklyn

La cornice «sinagoga di Brooklyn» non nasce a caso. La narrazione pretende di collegare la vicenda con il tunnel scoperto nel gennaio 2024 sotto il quartier generale del movimento Chabad-Lubavitch al 770 Eastern Parkway, a Brooklyn. Sono, di fatto, due vicende separate, a due anni e a oltre cinquanta chilometri di distanza l’una dall’altra. Ancora una volta, attorno alla parola «tunnel» si è costruita una narrazione antisemita di matrice complottista, con accuse mai sostenute da alcuna prova.

Conclusioni

Il video mostra un gruppo scolastico che si è perso in un tubo di scolo dentro un parco di Nyack ed è uscito da solo, senza feriti gravi e senza alcun reato. Non mostra un salvataggio di 71 ragazze da un tunnel sotto una sinagoga a New York.

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