Venezuela, i video del terremoto

Le immagini riprese nel quartiere di Altamira, nella parte orientale della capitale

La deputata italo-venezuelana Mariela Magallanes ha diffuso sul suo account ufficiale di Instagram un video che mostra alcuni dei momenti di panico vissuti a Caracas durante il terremoto di magnitudo 7,1 che ha colpito il Venezuela. Le immagini sono riprese nel quartiere di Altamira, nella parte orientale della capitale.

Nel filmato si vedono detriti e frammenti di muratura sparsi sull’asfalto, persone che si allontanano rapidamente dagli edifici e cittadini visibilmente scossi mentre cercano di mettersi al sicuro. In sottofondo si percepisce la concitazione dei presenti, mentre la telecamera mostra i danni provocati dal sisma in una delle zone più frequentate della città. «#Venezuela, terremoto nel mio Paese», scrive Magallanes.

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Più di due milioni di visualizzazioni in poco tempo sono state raccolte da un video che riprende il momento del sisma all’aeroporto Simon Bolivar di Maiqueti’a. Si sente un frastuono spaventoso, poi le urla delle persone che cercano riparo, mentre il soffitto crolla e la polvere invade un corridoio dell’aeroporto. Un altro filmato di un minuto e ventidue secondi postato su X mostra il sisma avvertito in campo durante una partita di baseball nello Stadio Universitario di Caracas.