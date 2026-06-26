L’addio dei Berlusconi al Monza, Fininvest vende l’ultima quota: così gli eredi del Cav lasciano il mondo del calcio

L'accordo era stato siglato il 25 settembre 2025 e prevedeva che il fondo Beckett Layne Ventures rilevasse interamente il club entro giugno 2026

Faceva parte dell’accordo originale siglato a settembre 2025, ma ora è arrivata l’ufficialità. Fininvest esce definitivamente dal Monza calcio. Ceduto al fondo statunitense Beckett Layne Ventures il restante 20% della società brianzola che era rimasto in mano alla holding oggi guidata da Pier Silvio Berlusconi. Si chiude così il capitolo di Fininvest nel club lombardo, iniziato sotto la guida di Silvio Berlusconi quando la squadra si trovava in Serie C nel 2018, culminata con la storica promozione in Serie A nel 2022. Ora

Il comunicato di Fininvest

«Si conclude così, con il ritorno della squadra in Serie A, il percorso di Fininvest nel Club, che ha rappresentato l’ultimo, grande progetto sportivo di Silvio Berlusconi», si legge nella comunicazione della holding. Il Monza passa quindi definitivamente nelle mani del fondo di investimento guidato da Brandon Berger e rappresentato, sul campo, dalla presidente Lauren Crampsie. Ed è proprio nel segno della passione e della visione del suo fondatore che Fininvest, in una nota, rivolge all’AC Monza l’augurio di continuare a scrivere nuove importanti pagine della sua storia sportiva

La vendita del Monza dopo Villa Certosa

L’annuncio definitivo del Monza, come da accordi presi già a settembre 2025, arriva solo qualche giorno la vendita di un altro pezzo del patrimonio che era di Silvio Berlusconi: Villa Certosa. Dietro l’operazione ci sarebbe Constellation hotels holding Ltd Sca, società di investimenti con sede in Lussemburgo che funge da braccio immobiliare europeo e globale della dinastia Al Thani, al governo del Qatar da oltre 150 anni. La cifra ai aggira intorno ai 350 milioni di euro.