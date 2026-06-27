«Alex Del Piero sta per comprare una squadra in Italia». La telefonata col sindaco che fa impazzire Rimini: il progetto con un amico imprenditore

L'ex capitano della Juventus sarebbe a un passo dal rilevare la società romagnola, ormai fallita lo scorso dicembre. L'indiscrezione che circola in città e il progetto dopo gli investimenti dell'ex calciatore a Los Angeles

A pochi giorni dall’apertura delle manifestazioni d’interesse per il rilancio della società dopo il fallimento dello scorso dicembre, su Palazzo Garampi si abbatte un’indiscrezione capace di accendere la piazza: Alessandro Del Piero starebbe valutando concretamente l’ingresso nel Rimini calcio. L’ex numero dieci della Juventus e della Nazionale, oggi residente negli Stati Uniti, avrebbe già avviato un canale di dialogo con il municipio per studiare un progetto di rinascita del club biancorosso. Un passato tra serie B e C, con la panchina gestita per un paio di stagioni negli anni Ottanta da Arrigo Sacchi, il club è stato escluso nell’ultima stagione dalla serie C e ora aspetta solo un salvatore per tornare in campo, chissà in quale categoria.

La telefonata tra Del Piero e il sindaco di Rimini

A raccontare la trattativa è il Resto del Carlino, secondo cui Del Piero si muoverebbe insieme a una figura per ora rimasta riservata, verosimilmente un imprenditore piemontese che lo affianca da tempo in alcune iniziative imprenditoriali. Sul piano istituzionale, scrive il quotidiano, il sindaco Jamil Sadegholvaad avrebbe già avuto una prima call conoscitiva con l’ex bianconero per spiegargli i binari della rinascita societaria. Lo scenario, fino a ieri tutto interno con la cordata di imprenditori riminesi pronta a presentarsi alle manifestazioni d’interesse, cambia adesso pelle: l’eventuale discesa in campo di un nome globale come Del Piero, sottolinea il Carlino, ridisegnerebbe la concorrenza in vista della scadenza dei termini, quando si capirà se questi primi contatti si tradurranno in un’offerta protocollata.

Cosa fa Del Piero a Los Angeles tra accademie giovanili e il club La10 FC

A Los Angeles, Del Piero ha costruito una seconda carriera nel calcio dopo la carriera da calciatore. Ha sviluppato accademie giovanili d’élite dedicate alla formazione dei ragazzi e si è messo in gioco anche come patron, fondando e gestendo il La10 FC, club iscritto alla United Premier Soccer League che richiama nel nome e nei colori il suo storico numero di maglia, sul modello del calcio dilettantistico e semi-professionistico statunitense. Un bagaglio di competenze manageriali e una rete di contatti internazionali che ora, stando alle voci raccolte dal quotidiano, potrebbero trovare una nuova destinazione in Romagna.