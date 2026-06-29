Altra famiglia di italiani uccisa dal terremoto in Venezuela, la tragedia di Gennaro Garofalo e 4 parenti: l’addio dal paese d’origine in Italia

Le vittime non erano state conteggiate nelle 11 già note alla Farnesina. Erano originari della provincia di Salerno: Da anni vivevano vicino a Caracas

Cinque morti, tutti italiani e della stessa famiglia sono stati comunicati dai media venezuelani. Dopo il caso della famiglia Cuomo, i cui corpi sono stati tutti individuati, il bilancio per la comunità italo-venezuelana si aggrava, dopo gil ultimi aggiornamenti da La Guaira, l’area venezuelana più colpita dal sisma. Le vittime appartengono al nucleo familiare di Gennaro Garofalo, originario di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, e da anni residente in Venezuela. A renderlo noto sono fonti locali, secondo cui questi cinque italiani non rientrano nel conteggio degli 11 italiani già confermati morti nel terremoto. Con Gennaro Garofalo sarebbero morti anche i famigliari Luis Gerardo, Giovanni e il loro figlio Emanuel, oltre a Luis Anguillar, cognato del fratello di Gennaro.

Chi erano le vittime della famiglia Garofalo

A confermare la notizia della scomparsa della famiglia Garofalo in Venezuela è stata sui social Vincenza Garofalo: ««Con profondo dolore annuncio la scomparsa della mia amata famiglia nel terremoto in Venezuela. Non mi resta che ricordare i momenti felici trascorsi con loro e posso solo dire che il mio cuore è spezzato. Riposate in pace, figli miei, perché per me eravate come figli miei». Come ricorda su Instagram il giornalista Luigi Martino, la famiglia era originaria di Camerota, storicamente legata alla comunità italo-venezuelana: è dalla piccola comunità salernitana che nel secolo scorso sono partiti in migliaia per trovare fortuna in Venezuela.

Il bilancio degli italiani coinvolti nel terremoto in Venezuela

La Farnesina poco prima aveva aggiornato la tragica conta delle vittime, infatti, indicando in 11 gli italiani deceduti per il sisma di cui c’erano conferme. Il bilancio del ministero degli Esteri italiani indicava anche quattro feriti e 40 persone ancora disperse. Una nota positiva arriva invece dal fronte dei ritrovamenti, con 29 italiani rintracciati sani e salvi dopo le ricerche dei soccorritori.

Il bilancio provvisorio delle vittime in Venezuela

A livello generale la situazione resta gravissima: il presidente dell’Assemblea Nazionale, Jorge Rodríguez, ha comunicato che il numero dei morti è salito a 1.719, con 5.304 feriti e quasi 16mila persone colpite direttamente dal sisma. Pesantissimi anche i danni alle abitazioni, con 855 edifici colpiti, 189 crollati del tutto e altri 666 gravemente danneggiati. Per fronteggiare l’emergenza sono stati mobilitati oltre 10mila volontari, mentre nello stato di Guaira è stato ripristinato il 90% della corrente elettrica.