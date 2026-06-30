«In Italia 5 morti in 24 ore per il caldo», l’allarme dell’Oms: «Gli ospedali si stanno riempiendo». Convocata riunione d’emergenza con gli Stati Ue

A lanciare l'allarme è il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della Sanità per l'Europa, che descrive una situazione di crescente pressione sui sistemi sanitari e invita i governi a rafforzare le misure di prevenzione. Il 6 luglio è prevista una riunione straordinaria

Le ondate di calore che stanno investendo l’Europa rappresentano una vera e propria «prova generale» di ciò che il continente dovrà affrontare nei prossimi anni. A lanciare l’allarme è il direttore regionale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per l’Europa, Hans Henri P. Kluge, che descrive una situazione di crescente pressione sui sistemi sanitari e invita i governi a rafforzare le misure di prevenzione.

Il caldo e la pressione sugli ospedale

Secondo Kluge, in diversi Paesi europei i pronto soccorso e i servizi di emergenza stanno registrando un forte incremento degli interventi legati alle temperature estreme. In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati cinque decessi riconducibili al caldo. In Francia, in alcune città, le chiamate ai servizi di emergenza medica sono aumentate fino al 50%, mentre a Londra il servizio di ambulanza ha registrato, in un solo giorno della scorsa settimana, il numero più alto di sempre di interventi per emergenze con pericolo di vita. Anche la Spagna sta facendo i conti con gli effetti dell’ondata di calore, il sistema nazionale di monitoraggio della mortalità stima già oltre 300 decessi in eccesso in pochi giorni.

«L’Europa si sta riscaldando a una velocità superiore a quella della media globale», ha ribadito Kluge, ricordando che le ondate di calore non rappresentano più eventi eccezionali, ma crisi ricorrenti destinate a diventare sempre più frequenti, intense e durature. «Ogni estate in cui non ci prepariamo adeguatamente è un’estate che paghiamo in termini di vite umane», ha avvertito.

Le strategie dei Paesi Ue

L’Oms ha però evidenziato anche un elemento positivo, ovvero le strategie di adattamento stanno già producendo risultati concreti. Secondo le stime dell’organizzazione, nel 2023 il numero dei decessi legati al caldo in Europa sarebbe stato circa l’80% più elevato senza le misure di prevenzione già adottate. Tra gli over 80, in particolare, il bilancio delle vittime avrebbe potuto addirittura raddoppiare. Per questo motivo invita i governi a rafforzare gli strumenti già esistenti, dai piani sanitari contro il caldo ai sistemi di allerta precoce, passando per gli spazi climatizzati e l’assistenza alle persone più vulnerabili. «Non si tratta di semplici procedure burocratiche, sono interventi che stanno salvando vite umane e devono essere estesi a tutta la Regione europea», ha spiegato Kluge.

La riunione d’emergenza il prossimo 6 luglio

Per fare il punto sull’emergenza, il direttore regionale ha annunciato la convocazione, per lunedì 6 luglio, di una riunione straordinaria con i responsabili nazionali delle emergenze, dell’ambiente e del cambiamento climatico dei Paesi membri dell’Oms Europa. L’incontro sarà dedicato a valutare gli insegnamenti tratti dall’attuale ondata di calore, il livello di preparazione in vista delle prossime estati e le ulteriori forme di sostegno che l’Organizzazione mondiale della sanità potrà offrire agli Stati membri. «Questa ondata di calore è una prova generale. Le estati future saranno più difficili», ha concluso Kluge.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Un fedele si protegge dal caldo mentre Papa Leone XIV guida la preghiera domenicale dell’Angelus, il 28 giugno 2026