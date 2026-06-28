Oltre 1.300 morti per il caldo in Europa in una settimana, l’allarme dell’Oms: «È il continente che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra»

Circa 150 milioni di persone sono esposte a ondate di calore estreme, con gravi rischi per la salute spesso sottovalutati. E in quasi tutta Europa le temperature hanno raggiunto livelli senza precedenti

«Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa». A lanciare l’allarme è il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, che in un messaggio pubblicato su X ha ricordato come l’Europa sia «il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra», con un aumento delle temperature pari a circa il doppio della media globale.

Il «killer silenzioso»

Secondo il numero uno dell’Oms, circa 150 milioni di persone si trovano attualmente esposte a ondate di caldo record. Una minaccia definita «killer silenzioso», poiché provoca gravi conseguenze sulla salute senza la stessa percezione di rischio di altri eventi estremi. «Le case, i luoghi di lavoro e le scuole in Europa non sono stati costruiti per queste temperature», ha sottolineato Ghebreyesus.

E il legame tra caldo estremo e cambiamento climatico è ormai sempre più evidente. «Spinte dal riscaldamento globale, le ondate di calore che un tempo si verificavano una volta ogni generazione oggi si presentano quasi ogni anno. Ci avevano avvertito», ha scritto l’Oms. Per far fronte all’emergenza, l’Organizzazione sta lavorando con gli Stati membri e i partner internazionali per rafforzare la preparazione e la risposta dei sistemi sanitari. Tra le priorità indicate rientra l’adozione, da parte dei Paesi europei, di piani d’azione specifici per la salute legati al caldo, che dovranno essere inseriti in una più ampia strategia di adattamento agli impatti del cambiamento climatico e di tutela della salute pubblica.

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling.



Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2026

Le temperature record in Europa

In gran parte dei Paesi europei le temperature hanno raggiunto livelli record. In Danimarca è stata toccata la massima più alta di sempre, 36,6 gradi a Odense. Anche la Repubblica Ceca ha segnato un nuovo primato, con 41,1 gradi a Doksany, a nord di Praga. In Germania il servizio meteorologico Dwd ha rilevato un nuovo record assoluto di temperatura con 41,7 gradi. Situazione critica anche nel resto del continente, con Italia, Francia e Spagna alle prese con un’ondata di calore che sta investendo gran parte dell’Europa. Un quadro che riporta alla memoria l’estate del 2003, considerata tra le più letali per effetto delle alte temperature, come evidenziato anche dai dati dell’Oms.

L’analisi dell’Economist

Un’analisi pubblicata da The Economist nei giorni scorsi, basata su modelli della London School of Hygiene & Tropical Medicine, stima che l’ondata di calore tra il 24 e il 26 giugno possa aver causato circa 12mila morti in eccesso in Europa. A differenza dell’Oms, che considera un arco temporale di una settimana, il media britannico circoscrive il dato a soli tre giorni. Lo studio ha preso in esame le temperature medie previste in 854 città europee, incrociandole con un modello che mette in relazione caldo e mortalità. Il lavoro sottolinea, inoltre, come il numero delle vittime non dipenda solo dalle temperature assolute, ma anche dalle anomalie rispetto alla media e dalle caratteristiche locali. In questo senso, 30 gradi a Manchester possono risultare più pericolosi che a Madrid, dove la popolazione è più abituata a valori elevati.

Foto copertina: ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | L’ondata di calore investe l’Italia, Torino, 26 maggio 2026