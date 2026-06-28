Ultime notizie Caldo recordGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026Temptation islandTrenitaliaVenezuela
ATTUALITÀCaldo recordCambiamento climaticoItaliaMeteo

Caldo record, verso il giorno del picco oltre i 40 gradi. Le 18 città da bollino rosso, arrivano le «supercelle temporalesche»

28 Giugno 2026 - 07:03 Giulia Norvegno
Caldo record
Caldo record
La stima apocalittica dell'Economist, che stima circa 12mila morti per tre giorni di ondata di caldo in Europa. La prima tregua dall'afa già prevista nelle prossime ore, con il rischio sempre più alto di eventi estremi
Google Preferred Site

L’Italia entra nel vivo della morsa rovente di questo fine giugno: tra domenica e lunedì è atteso il culmine di un’ondata di calore che da giorni stringe il Paese e cheporterà la colonnina oltre i 40 gradi su buona parte del territorio, con punte di 42 percepiti in Emilia Romagna e Toscana. Già ieri a Firenze alle 13 si superavano i 40 gradi. Il quadro europeo parla di 193 milioni di cittadini alle prese con temperature sopra i 35 gradi: 75 milioni solo in Germania, dove a Möckern, in Sassonia-Anhalt, si sono toccati 41,5 gradi, tanto che persino i Berliner Philharmoniker hanno suonato in maniche di camicia, ricorda il Corriere della Sera. Record nazionali anche in Danimarca, con 37 gradi a Ødum (mai così caldo dal 1874), in Svizzera (38,8 a Basilea) e in Repubblica Ceca (40,6 a Doksany). Il settimanale The Economist, applicando il cosiddetto «modello Masselot» elaborato dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine, stima che in soli tre giorni l’ondata possa causare in Europa fino a 12 mila morti.

Bollino rosso in 18 città italiane: l’elenco completo

Il bollettino del ministero della Salute, riportato sia dal Corriere sia da Repubblica, conferma il bollino rosso in diciotto città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Firenze resta in cima alla classifica del caldo, con Torino e Milano attese intorno ai 38 gradi e Roma ferma a 37, mentre un gradino sotto, in arancione, si collocano Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Trieste. Quasi ovunque le minime non scendono sotto i 20 gradi, la soglia delle cosiddette notti tropicali, con Milano a 27 in testa a una graduatoria poco rassicurante. A Bolzano la minima si è fermata a 25,4 gradi, valore mai registrato dal 1956, e neppure le quote alte concedono respiro: 32 gradi ai 1.200 metri di Courmayeur, 28 a Cogne, 25 perfino a Cervinia, con lo zero termico spinto a 4.700 metri. Già una vittima, in spiaggia a Marina di Grosseto: un turista romano di 82 anni, morto per un malore subito dopo essere uscito dall’acqua.

Quando finisce il caldo: in arrivo le supercelle temporalesche

Una prima tregua, segnala La Repubblica, potrebbe arrivare già tra stasera e lunedì, ma in una forma tutt’altro che rassicurante: quella delle supercelle temporalesche, con rovesci violentissimi, chicchi di grandine di grosse dimensioni e trombe d’aria pronte a sollevarsi all’improvviso dal mare. Un mare che, del resto, accumula da settimane un calore tale da mantenere le temperature superficiali sopra i 25 gradi anche di notte, alimentando l’instabilità. Per l’agricoltura il rischio principale riguarda la vendemmia, a partire dal Prosecco: «Questa lunga ondata di calura estrema», avverte a Repubblica Sandro Bottega, ad di Bottega Spa, può compromettere «una delle migliori annate degli ultimi trent’anni», con un rallentamento della maturazione e «i profumi dell’uva» che rischiano di alterarsi «o quantomeno non si sviluppino adeguatamente».

Ti potrebbe interessare

Rifugi climatici, biblioteche e piscine gratis: le iniziative dei Comuni

Per attutire il colpo, racconta il Corriere della Sera, le amministrazioni hanno moltiplicato i cosiddetti «rifugi climatici». A Bologna sono ventiquattro gli spazi aperti, dalla biblioteca Salaborsa in giù, e un’ordinanza obbliga gli organizzatori dei concerti, compresa la doppia data di Max Pezzali al Dall’Ara, a garantire l’accesso all’acqua. A Roma sono attivi maxi nebulizzatori al Colosseo, tre presidi sanitari fissi e diciassette piscine gratuite per gli over 70; a Milano una mappa degli spazi freschi, un centralino dedicato ai fragili e ingressi gratis in piscine e musei per over 65 e bambini; a Firenze i rifugi salgono da 44 a 53. Verona ha chiuso il terzo e quarto piano della Casa di Giulietta e mappato oltre cento «Oasi climatiche», Venezia regala i musei agli over 75 con l’iniziativa «Ocio al caldo», Padova affida la ricerca dei luoghi freschi a un’app, Palermo distribuisce 35 mila ventagli. A Napoli la Curia, insieme alla Caritas, ha aperto le grandi chiese del centro storico ai senzatetto, mentre il pronto soccorso del Cardarelli viene preso d’assalto. Sul versante degli eventi si registrano anche cancellazioni eccellenti: Loredana Bertè ha rinviato il concerto di stasera a Bergamo perché, ha spiegato, «esibirmi in queste condizioni metterebbe concretamente a rischio la mia salute».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Triplice omicidio a Roma, la strage con una mannaia: la polizia diffonde le foto del ricercato. Fermato un uomo sul treno a Bologna, ma non è il killer

2.

Incidente sull’A14, minivan con un’intera famiglia a bordo si ribalta. Muore una madre di 24 anni, il neonato sbalzato nella scarpata in rianimazione

3.

Chiara Jaconis uccisa da una statuetta lanciata dal balcone, i genitori del 13enne a processo per «omicidio» e «omessa vigilanza»

4.

Chi sono le vittime della strage a Casalotti. Kamal, Arzu e la piccola Alicia Uddin: il racconto di un nipote sotto shock e i vicini – Il video

5.

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, era in barca con la moglie: «Si è tuffato e non è riemerso». Chi è Luigi Cavallari

leggi anche
blackout caldo rimborsi bollette
ECONOMIA & LAVORO

Blackout per il caldo, quando scatta il rimborso automatico in bolletta e come si calcola. Cosa fare in caso di danni a elettrodomestici

Di Cecilia Dardana
palazzo Berlaymont aria condizionata caldo
ESTERI

Aria condizionata in tilt nel palazzo della Commissione Ue, ma non per von der Leyen. L’ira dei dipendenti: «Siamo tornati al feudalesimo»

Di Cecilia Dardana
milano pride caldo
ATTUALITÀ

L’ondata di calore stravolge anche il Pride: a Milano il corteo slitta alle 17 per cercare l’ombra, Parigi si arrende e annulla la sfilata

Di Cecilia Dardana
jannik sinner wimbledon
SPORT

Cosa ha cambiato Sinner prima di Wimbledon: lo schiaffo alla scaramanzia prima del torneo e la strategia contro il caldo

Di Cecilia Dardana
Silvio Garattini a La Volta Buona
SALUTE

Silvio Garattini e il consiglio di barricarsi in casa per il caldo. L’avvertimento sui danni al cervello e l’equivoco sulle creme solari – Il video

Di Giovanni Ruggiero
Loredana Bertè
CULTURA & SPETTACOLO

Loredana Bertè si arrende al caldo, i medici dietro al concerto annullato: «Vi scrivo io perché non voglio versioni distorte»

Di Giulia Norvegno
cinema-francia-parigi-caldo-estremo
ESTERI

La proposta della Francia contro il caldo estremo, nei cinema di Parigi proiezioni gratuite in sale climatizzate: cos’è l’iniziativa «Ciné-clim»

Di Anna Clarissa Mendi
glovo
ATTUALITÀ

Caldo estremo, il nodo dei rider e la proposta della Cisl: «Serve un indennizzo, non devono scegliere tra salute e reddito»

Di Olga Colombano
Ambulanze Marsiglia
ESTERI

La strage dei bambini per il caldo, nuovo caso in Francia: morto un bimbo di 18 mesi rimasto nell’auto rovente. È il quarto in pochi giorni

Di Giovanni Ruggiero