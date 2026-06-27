Blackout per il caldo, quando scatta il rimborso automatico in bolletta e come si calcola. Cosa fare in caso di danni a elettrodomestici

Con l'ondata di calore e i condizionatori al massimo la rete elettrica è sotto stress. Le regole dell'Arera per gli indennizzi senza bisogno di moduli: ecco le soglie orarie e come ricevere i soldi

I condizionatori accesi a pieno regime, i frigoriferi sotto sforzo e i picchi di consumo nelle ore più calde stanno mettendo a dura prova la tenuta della rete elettrica italiana in questa ondata di calore che sembra non finire mai. Quando il sistema non regge e si rimane al buio, il prezzo più alto lo pagano le famiglie e le imprese. Esiste però una tutela prevista dalla legge che pochi conoscono davvero: se il blackout supera una determinata durata, il distributore è obbligato a rimborsare il cliente direttamente in bolletta, senza che sia necessario compilare moduli o presentare richieste.

Quando scatta il diritto all’indennizzo

Il Testo Integrato della qualità del servizio elettrico emanato dall’Arera parla chiaro: superata una soglia precisa di ore consecutive senza corrente, il rimborso diventa automatico. I tempi variano a seconda del luogo di residenza. Nei comuni con più di 5.000 abitanti il blackout deve durare almeno 8 ore consecutive, mentre nei comuni più piccoli, sotto i 5.000 abitanti, la soglia sale a 12 ore consecutive. E se la corrente torna ma si interrompe nuovamente entro un’ora, le due interruzioni non vengono separate, ma si sommano formandone una sola. Questo per evitare che i distributori aggirino il sistema con brevi ripristini seguiti da nuove cadute.

Quanto spetta in bolletta

Per i clienti domestici in bassa tensione l’indennizzo base parte da 34,50 euro. A questa cifra si aggiungono altri 17,25 euro ogni quattro ore successive di blackout, fino a un tetto massimo calcolato su 240 ore complessive. Per fare un esempio pratico, un cittadino di Milano o Roma che rimane senza luce per 20 ore consecutive ha diritto a un rimborso di 86,25 euro, ovvero la quota base più quattro scaglioni aggiuntivi. Per i negozi, i bar, i ristoranti e gli alberghi gli importi di partenza sono decisamente più alti, proprio per compensare le perdite economiche legate all’interruzione dell’attività.

Come ricevere i soldi

Il meccanismo di rimborso è immediato e non richiede alcuna trafila burocratica. Il distributore verifica l’evento in autonomia, calcola la cifra e la accredita tramite la società di vendita nella prima bolletta utile, solitamente entro due o tre mesi dal blackout. Il consiglio è comunque quello di controllare le fatture con attenzione, poiché la voce dell’accredito potrebbe non essere evidenziata in modo chiaro. Se l’indennizzo non dovesse arrivare, ci si può rivolgere direttamente allo Sportello del consumatore dell’Arera.

Cosa fare in caso di danni materiali a elettrodomestici

Il discorso cambia radicalmente se il blackout o uno sbalzo di tensione provocano danni materiali, come la rottura di un televisore, del condizionatore o il deterioramento delle merci nei frigoriferi. In questo caso l’indennizzo automatico non basta e il risarcimento non arriva da solo. Il consumatore deve attivarsi tempestivamente raccogliendo scontrini, fotografie e perizie tecniche, per poi presentare una richiesta formale di risarcimento al distributore, dimostrando il legame diretto tra l’interruzione di corrente e il danno subito. Una procedura più complessa, ma fondamentale per ottenere un ristoro proporzionato al danno effettivo.

Una problema strutturale

I blackout estivi non sono solo una conseguenza diretta del meteo, ma il sintomo di un problema strutturale. L’Italia sconta anni di investimenti insufficienti sulle infrastrutture di distribuzione, con una rete pensata per carichi molto inferiori a quelli attuali e una crescita di impianti fotovoltaici che immettono energia in modo discontinuo. Il risultato è un sistema fragile che fatica a reggere i picchi estivi, specialmente nelle grandi aree urbane. Per questo motivo Assoutenti ha formalmente chiesto all’Arera — l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente — di aprire un tavolo d’emergenza con distributori, fornitori ed esercenti, per costruire un piano concreto che vada oltre i rimborsi e garantisca la continuità del servizio.