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Mantovano al Meeting Made in Italy: La stabilità del Governo è garanzia per tutti – Il video

30 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2026 “Il carattere politico del governo e la sua stabilità sono elementi fondamentali per la continuità dell’interlocuzione sul piano internazionale, e per la continuità dell’interlocuzione sul piano interno con gli apparati amministrativi. Il limite dei governi che cambiano rapidamente è che quando si riconosce la porta della stanza del dirigente, il governo è già finito e non si riesce ad incidere realmente”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo al 7° Meeting Made in Italy – Stati Generali dei Professionisti e delle Imprese. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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