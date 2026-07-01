Giachetti urla in Aula: "Non siamo liberi di dire che Bernini fa la maestrina?" Mulè: "Show indegno" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 Scontro in Aula tra il deputato di Italia Viva Giachetti e il Presidente di turno della Camera Mulè. Giachetti durante il Question Time accusa la Ministra Bernini di "fare la maestrina", Mulè interviene e questo scatena l'ira del deputato di Italia Viva che grida: "Non siamo liberi di dire che Bernini fa la maestrina? Siamo liberi di esprimere le nostre opinioni", dopo varie interruzioni, al termine dell'intervento Mulè commenta: "Ha fatto uno show indegno". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev