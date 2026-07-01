Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpMondiali 2026Papa Leone XIVVenezuela
POLITICAPunti di VistaVideo

Giachetti urla in Aula: "Non siamo liberi di dire che Bernini fa la maestrina?" Mulè: "Show indegno" – Il video

01 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2026 Scontro in Aula tra il deputato di Italia Viva Giachetti e il Presidente di turno della Camera Mulè. Giachetti durante il Question Time accusa la Ministra Bernini di "fare la maestrina", Mulè interviene e questo scatena l'ira del deputato di Italia Viva che grida: "Non siamo liberi di dire che Bernini fa la maestrina? Siamo liberi di esprimere le nostre opinioni", dopo varie interruzioni, al termine dell'intervento Mulè commenta: "Ha fatto uno show indegno". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Crocifissi e preghiere in piazza a Roma contro il pericolo islamico. La nuova mossa di Mario Adinolfi, che dice a Vannacci: «Il mio numero di telefono ce l’ha» – Il video

2.

Repubblica: Giorgia Meloni vuole il Quirinale. Mantovano premier?

3.

Meloni e il gelo con Vannacci, l’ultimo attacco da Nicola Porro. Un presidente della Repubblica di destra? «Perché non è più un tabù» – Il video

4.

La Lega invoca la «remigrazione» contro l’omicida del pizzaiolo a Reggio Emilia. Poi il dietrofront quando scopre che è italiano. Il Pd: «Sciacalli»

5.

Sondaggio Swg, frena FdI e Vannacci approfitta: sorpasso su Salvini fermo come il Pd. Scontro Meloni-Trump: quanti stimano ancora il presidente Usa