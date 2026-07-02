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Donald Trump evoca l’incesto coi suoi figli: «Che belli, potrei farci una cosa a tre» – Il video

02 Luglio 2026 - 17:44 Diego Messini
La «battutaccia» del presidente Usa sui riconoscimenti da dare a Donald Jr. ed Eric in un discorso in North Dakota
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Il presidente americano Donald Trump ha evocato l’idea di un rapporto a tre con i suoi due primi figli maschi, spostando se possibile ancora un po’ in più il confine dell’inaudito nelle sue esternazioni pubbliche. La battutaccia Trump se l’è concessa nel corso del discorso/comizio pronunciato mercoledì davanti alla Theodore Roosevelt Presidential Library, in North Dakota. Il presidente Usa stava parlando delle medaglie onorifiche che può elargire quando il suo sguardo ha incrociato i volti di Donald Jr. ed Eric, seduti ad ascoltarlo in prima fila. In un lampo di trasporto affettivo fuori dagli schemi, Trump ha scherzato: «Vedo lì seduti i miei due bellissimi figli. Credo che assegnerò una medaglia a me stesso e una a loro, e faremo un bella cosa a tre, che ne dite?». Risate ma anche imbarazzo tra il pubblico, con Trump che ha poi proseguito virando sul tema delle medaglie. Ma sui social il video viene rilanciato da tantissimi utenti increduli che il presidente Usa abbia potuto evocare l’idea dell’incesto con due dei suoi tre figli maschi (l’ultimo, Barron, ha appena 20 anni).

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