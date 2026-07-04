Tifoso ferito prima del derby Torino-Juventus, la Procura chiede l’arresto di un poliziotto: «L’ha colpito con un lacrimogeno»

Svolta nelle indagini: il procuratore capo ritiene che il poliziotto abbia sparato il lacrimogeno ad altezza d’uomo, colpendo il 36enne ultrà juventino. Determinanti le immagini e le testimonianze di alcuni colleghi dell'agente

La Procura di Torino ne è convinta. A colpire Marco Leonardo Basoccu, tifoso bianconero rimasto ferito prima del derby Torino-Juventus disputato lo scorso 24 maggio, sarebbe stato un lacrimogeno in dotazione alla Polizia di Stato. Secondo quanto scrive La Stampa, i pubblici ministeri hanno chiesto gli arresti domiciliari per un agente del reparto mobile. Il procuratore capo Giovanni Bombardieri e il sostituto Paolo Scafi ritengono che il poliziotto abbia sparato il lacrimogeno ad altezza d’uomo, colpendo il 36enne ultrà juventino. Determinanti per la svolta dell’inchiesta sarebbero state le immagini degli scontri acquisite dagli inquirenti e le testimonianze di alcuni colleghi dell’agente, che avrebbero ricostruito la traiettoria del colpo diretto verso Basoccu.

L’interrogatorio

Venerdì mattina, 3 luglio, l’agente si è presentato davanti al gip del Tribunale di Torino per l’interrogatorio preventivo e per difendersi dall’accusa di «lesioni aggravate». Nei prossimi giorni il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere se accogliere o respingere la richiesta di arresti domiciliari avanzata dai pubblici ministeri.

Il racconto del tifoso

Poco più di un mese fa, Basoccu è stato dimesso dall’ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverato in terapia intensiva dal giorno in cui era rimasto ferito. «Ho un po’ di stanchezza ma sto bene, sono felice di essere uscito dall’ospedale – aveva raccontato il 36enne -. L’assistenza che ho ricevuto è stata fantastica, ringrazio di cuore il personale». Rievocando quel pomeriggio del 24 maggio, il tifoso aveva spiegato di non ricordare ancora nulla: «Sto cercando di ricostruire piccoli pezzi, dall’arrivo del nostro pullman ai momenti che precedono il mio ferimento. In questi giorni ho avuto molte visioni, devo capire cosa sia realtà e cosa abbia visto solo nella mia testa».

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Foto copertina: ANSA/TINO ROMANO | Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, 09 giugno 2026