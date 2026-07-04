Follia a Venezia, turista sale sul tetto di un vaporetto: denunciato. Chi è e cosa rischia – Il video

Identificato anche l'amico che filmava la scena con il cellulare. La rabbia del sindaco: «Non è solo inciviltà, messa a rischio l'incolumità delle persone»

Si è arrampicato sul tetto di un vaporetto in movimento nella laguna di Venezia, ripetendo il gesto due volte nel giro di poche ore. Si tratta di un giovane turista di 18 anni residente in provincia di Reggio Emilia e di origine cinese, denunciato dalla polizia locale per interruzione di pubblico servizio e pericolo per la navigazione dopo essere stato fermato dagli agenti.

La polizia lo ferma, ma lui lo rifà

Il ragazzo è stato notato mentre si trovava sul tetto di un vaporetto nel bacino di San Marco. Dopo un primo intervento delle forze dell’ordine, ha però reiterato la condotta poco più tardi, venendo nuovamente bloccato all’altezza di San Zaccaria. Accompagnato al Comando di Venezia per l’identificazione e gli accertamenti del caso, è stato denunciato. Identificato anche l’amico che era con lui, residente in provincia di Treviso, che stava filmando la scena con il cellulare.

La rabbia del sindaco: «Comportamento pericoloso»

Sull’accaduto interviene il sindaco di Venezia, Simone Venturini. «Comportamenti come quello a cui abbiamo assistito oggi sono inaccettabili e non possono essere derubricati a bravate. Chi pensa di usare Venezia come un palcoscenico per qualche like in più sui social manca di rispetto alla città, ai veneziani, ai lavoratori del trasporto pubblico e a tutti i cittadini e visitatori che ogni giorno si muovono nel rispetto delle regole. Lo diciamo con chiarezza: su questi episodi la linea deve essere quella della tolleranza zero», dichiara il primo cittadino. «Non siamo di fronte solo a un gesto incivile, ma a un comportamento che può mettere a rischio la sicurezza della navigazione e l’incolumità delle persone. Ho chiesto agli uffici di valutare ogni ulteriore iniziativa consentita, compresa la richiesta di risarcimento per il danno d’immagine arrecato alla città», conclude Venturini.