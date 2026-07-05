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Palermo, Francesco Spataro ucciso a coltellate durante una violenta lite. Il coinquilino si barrica in casa e apre il gas: palazzo evacuato

05 Luglio 2026 - 15:18 Cecilia Dardana
palermo ucciso a coltellate francesco spataro
palermo ucciso a coltellate francesco spataro
Al culmine di una discussione un uomo è stato colpito a morte all'interno del proprio appartamento. Le forze dell'ordine hanno isolato l'area e stanno tentando di gestire l'uomo asserragliato
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Francesco Spataro, palermitano di 53 anni, è stato ucciso a coltellate all’interno di un appartamento al secondo piano di uno stabile in via Sampolo 486, a Palermo. Il delitto si è consumato al culmine di una violenta discussione nata per futili motivi, presumibilmente riconducibile a una lite condominiale. La vittima conviveva nell’abitazione con altre due persone: una di queste si trovava temporaneamente fuori casa per fare la spesa al momento dell’aggressione, mentre l’altro coinquilino si trova tuttora barricato all’interno dell’appartamento.

La fuga di gas e l’evacuazione d’urgenza del palazzo

A rendere lo scenario ancora più critico e ad altissimo rischio per l’incolumità pubblica è stata la scoperta dei vigili del fuoco subito dopo il loro arrivo sul posto. I pompieri intervenuti sul pianerottolo hanno infatti rilevato una pericolosa e massiccia fuga di gas proveniente proprio dall’interno dell’appartamento in cui si trova l’uomo asserragliato. Nel timore concreto che la situazione potesse precipitare provocando un’esplosione, i vigili del fuoco hanno disposto l’immediata evacuazione dell’intero stabile, facendo abbandonare in tutta fretta le abitazioni ai residenti.

L’assedio delle forze dell’ordine e la chiusura della strada

L’intera via Sampolo è stata completamente transennata e chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle delicate operazioni di sicurezza. Le indagini e i tentativi di mediazione con l’uomo barricato sono condotti dai carabinieri, che stanno presidiando l’edificio. Sul posto, a causa della gravità della situazione e della perdita di gas in corso, è stato richiesto anche l’intervento dei reparti speciali e degli artificieri, pronti a entrare in azione qualora si rendesse necessario un blitz forzato all’interno delle mura domestiche.

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