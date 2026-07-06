Bobby Solo e l’invasione di insetti prima del concerto, lui attacca: «Io scappato coi soldi? Ho foto e chat». Com’era ridotto un suo musicista

Da parte sua, l'artista si dice pronto a querelare per danno d'immagine gli organizzatori del concerto a Castiglione del Lago. L'evento era saltato poche ore prima dell'inizio previsto: la versione di Roberto Satti dopo le accuse di aver mollato tutto per gli insetti senza dire nulla

Bobby Solo smentisce categoricamente di essere scappato prima dell’esibizione prevista lo scorso 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, in Umbria, per il festival dei Tramonti. Anzi, ribalta le accuse: è pronto a portare in tribunale l’organizzatore per diffamazione. Come racconta lo stesso Roberto Satti all’Ansa, la band sarebbe arrivata regolarmente sul posto e avrebbe montato la strumentazione, salvo poi trovarsi sommersa da una nube di insetti.

Le accuse sul cachet intascato per poi sparire

Il cantante nega di essere fuggito con il compenso in tasca, ricordando che la cifra era stata concordata già l’anno scorso, quando l’evento saltò per il maltempo, e minimizza i presunti danni: «Non capisco quali danni legali possa lamentare, c’era pochissima gente, venti o trenta persone, proprio per via di questo problema. Sarò io a denunciarlo per violazione e tentativo di rovinare la mia immagine».

Cosa ha spinto Bobby Solo ad andare via

Secondo la sua versione, non si è trattato di una fuga ma di una scelta condivisa con l’organizzazione. Il cantante racconta di essere stato circondato, insieme alla band, da uno sciame di moscerini che li avrebbe pizzicati ripetutamente durante il montaggio del palco. A suo dire esisterebbero messaggi WhatsApp che dimostrerebbero come l’organizzatore avesse già accettato di rinviare lo show a settembre, rendendo quindi concordata la decisione di non esibirsi quella sera.

Le accuse di Bobby Solo all’organizzazione dell’evento

Il cantante punta il dito sulla gestione logistica della serata, richiamando un problema ambientale ben noto nella zona del Trasimeno. «In Umbria c’è un dramma politico che non si riesce a risolvere, quello dei moscerini», continua all’Ansa, chiedendosi perché l’organizzatore, informato della questione da oltre un anno, abbia scelto un’arena all’aperto circondata da 500 cespugli invece della piazza di Castiglione del Lago, dove il problema non si sarebbe posto. Arriva così a ipotizzare un’intenzione di danneggiarlo: «Forse voleva danneggiarci lui, io lo dirò ai giudici».

La difesa della band: le foto dei morsi di insetti

A sostegno della propria versione, Bobby Solo annuncia l’invio di materiale fotografico che lo ritrae sul palco mentre monta amplificatore e chitarra prima dell’annullamento. Racconta di essere stato morso da decine di moscerini su gambe e petto, al punto da decidere insieme al chitarrista di contattare l’organizzatore e proporre lo spostamento della data a settembre.