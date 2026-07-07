Trump: Su Tik Tok sono il numero uno, mentre Taylor Swift è undicesima – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 07 luglio 2026 "Allora, c'è questa cosa chiamata TikTok. Ne avete sentito parlare? Stamattina stavo guardando un programma. Maria Bartiromo, è fantastica. E nel suo programma parlavano dei pericoli di TikTok. E… è cinese… sapete, tutta la storia dello spionaggio e di cosa stanno facendo… beh, a parte il fatto che è stato annunciato un paio di giorni fa. Sono appena usciti i nuovi dati. Sapete chi è di gran lunga la persona numero uno su TikTok? Trump. Io. Sono arrivato… sono il numero uno, mentre Taylor Swift era undicesima. Sono il numero uno su TikTok, e di gran lunga. Sono appena usciti i dati e ho pensato: "Beh, sapete, sento dire che influenzano le persone". Dicono che rappresentino un pericolo enorme perché influenzano. Ma se influenzano in modo così negativo… voglio dire, io dico cose come: "Amo il nostro Paese. Dobbiamo fermare il comunismo. Dobbiamo fare questo e quello. Faremo molto. Stiamo facendo molte cose", eppure sono di gran lunga il numero uno. Mi è arrivata la notizia… sapete, esce la classifica: numero uno, numero due. Ero primo con un ampio margine. Quindi, immagino… non so, forse sono un male, forse no. So una cosa: grandi americani, imprenditori e aziende eccezionali l'hanno acquistato. Ho chiamato il presidente Xi e tutti dicevano che avrebbe risposto con un secco no. Un secco no. Ma io ho detto: "Sapete, è una buona cosa per TikTok, ma lo è anche per noi". Aziende americane, grandi aziende, possiedono la nostra versione di TikTok, che ha una grande influenza. Ma io sono il numero uno, e di gran lunga. Quindi, sapete, ho sentito questa cosa oggi. Gordon Chang. Mi piace Gordon Chang, ma è sempre così negativo. Sapete, nessuno è stato più duro di me con la Cina, ma Gordon Chang… ed è una brava persona… sembra sempre che il mondo stia crollando. Non è vero. Non è vero. Dobbiamo fare attenzione perché la Cina è un grande concorrente, ma sapete, lui parlava di bloccare TikTok. Io… io sono il numero uno su TikTok. Credo che mi abbia aiutato a vincere le elezioni con una vittoria schiacciante, se volete sapere la verità", lo ha detto Trump alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev