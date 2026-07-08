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Treviso, bimbo di un anno e mezzo muore investito dalla nonna nel cortile di casa: la tragedia davanti ai genitori

08 Luglio 2026 - 23:36 Alba Romano
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L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 a Zero Branco, in provincia di Treviso. Il piccolo è sfuggito al controllo della madre finendo dietro al veicolo in manovra. Disposta l'autopsia
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Tragedia a Treviso. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un’auto in retromarcia alla cui guida c’era la nonna. Il fatto è avvenuto poco dopo le 20 a Zero Branco, in provincia di Treviso, nel piazzale di un condominio dove risiede la famiglia. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 i cui sanitari hanno cercato di stabilizzare il piccolo che è stato intubato e poi trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è morto poco dopo.

La tragedia sotto gli occhi dei genitori

La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo è infatti sfuggito dalle braccia della madre e, prima che il padre riuscisse a intervenire, è finito dietro l’auto proprio mentre la nonna stava effettuando una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. Il magistrato di turno informato del fatto ha disposto l’autopsia. Sull’incidente stanno svolgendo indagini i carabinieri di Treviso. 

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