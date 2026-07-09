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240mila richieste per il servizio di rilascio e rinnovo passaporti di Poste Italiane – Il video

09 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2026 Ha raggiunto le 240 mila richieste il servizio di rilascio e rinnovo passaporti di Poste Italiane, che si conferma un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. In particolare, sono 184 mila le richieste presentate nei circa 7 mila uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti coinvolti nel Progetto Polis. Un'offerta di prossimità che si estende anche ai grandi centri urbani, con 431 uffici già abilitati in città come Roma, Milano, Bologna e Napoli. TvPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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