Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Conte ai contestatori di Napoli: Non fate i fenomeni, se siete qui è perché con noi potete parlare – Il video

09 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Napoli, 08 luglio 2026 “Perché non venite a parlare con noi da questo lato? Lasciate stare gli attivisti che stanno qui, non fate i fenomeni con gli attivisti. Se siete qui è perché con noi potete parlare”, lo ha detto Conte ai contestatori del comizio dei leader del campo largo a Napoli. Tra di loro associazioni di disoccupati e attivisti di Potere al Popolo. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa, come funzionava la trappola delle scommesse. Come spendeva i soldi per «viaggi e barche» – Il video

2.

Passa Vannacci, parte il coro con Bella Ciao. La reazione della moglie e del generale contro la band a Viareggio – Il video

3.

Chi è Mario Adinolfi, dalle primarie del Pd al poker da professionista. La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a Corona – Il video

4.

L’ultimo post di Mario Adinolfi, gli auguri alla figlia per la festa di compleanno: «Non sfondateci casa». Poi viene arrestato

5.

Ue, Strasburgo apre alla verifica sull’ultra destra di Vannacci e Afd. E il centrodestra italiano si divide: Forza Italia vota con Pd e M5s