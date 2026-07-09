Conte ai contestatori di Napoli: Non fate i fenomeni, se siete qui è perché con noi potete parlare – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 08 luglio 2026 “Perché non venite a parlare con noi da questo lato? Lasciate stare gli attivisti che stanno qui, non fate i fenomeni con gli attivisti. Se siete qui è perché con noi potete parlare”, lo ha detto Conte ai contestatori del comizio dei leader del campo largo a Napoli. Tra di loro associazioni di disoccupati e attivisti di Potere al Popolo. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev