Fratoianni contro i contestatori di Napoli: Prendetevela con la destra al Governo – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 08 luglio 2026 “Io nella vita son sempre stato abituato alla possibilità che ci fosse qualche contestazione, qualche critica, se vogliamo andare al Governo del Paese non è qualche contestazione che può spaventarci. Certo, detto che ogni contestazione è legittima, una domandina viene dal cuore: con la peggiore destra della storia della Repubblica al governo del Paese ma proprio a noi dovete fare la contestazione, non avete qualche obiettivo un po’ più centrato?”. Così dal palco di Napoli il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, commentando le contestazioni messe in atto in piazza da Potere al popolo nel corso della manifestazione dei leader progressisti “Al lavoro per cambiare l’Italia”. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev