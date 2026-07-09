Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Fratoianni contro i contestatori di Napoli: Prendetevela con la destra al Governo – Il video

09 Luglio 2026 - 11:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Napoli, 08 luglio 2026 “Io nella vita son sempre stato abituato alla possibilità che ci fosse qualche contestazione, qualche critica, se vogliamo andare al Governo del Paese non è qualche contestazione che può spaventarci. Certo, detto che ogni contestazione è legittima, una domandina viene dal cuore: con la peggiore destra della storia della Repubblica al governo del Paese ma proprio a noi dovete fare la contestazione, non avete qualche obiettivo un po’ più centrato?”. Così dal palco di Napoli il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, commentando le contestazioni messe in atto in piazza da Potere al popolo nel corso della manifestazione dei leader progressisti “Al lavoro per cambiare l’Italia”. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mario Adinolfi ai domiciliari per truffa, come funzionava la trappola delle scommesse. Come spendeva i soldi per «viaggi e barche» – Il video

2.

Passa Vannacci, parte il coro con Bella Ciao. La reazione della moglie e del generale contro la band a Viareggio – Il video

3.

Chi è Mario Adinolfi, dalle primarie del Pd al poker da professionista. La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a Corona – Il video

4.

L’ultimo post di Mario Adinolfi, gli auguri alla figlia per la festa di compleanno: «Non sfondateci casa». Poi viene arrestato

5.

Ue, Strasburgo apre alla verifica sull’ultra destra di Vannacci e Afd. E il centrodestra italiano si divide: Forza Italia vota con Pd e M5s