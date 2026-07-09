Granato (Potete al Popolo) dopo contestazioni Napoli: Campo largo non è l'alternativa alla destra – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 09 luglio 2026 "Il campo largo viene a Napoli a lanciare la campagna elettorale del 2027 per presentare la città come modello per il governo nazionale. La Napoli di Manfredi che ha approvato due anni fa il salario minimo e non lo ha mai applicato con lavoratori degli appalti che continuano a percepire 7-8 euro di salario. Dicono di volere un’Italia diversa e poi nelle città che amministrano stendono tappeti rossi alla speculazione immobiliare – vedi Milano – fanno rientrare dalla finestra chi ha inquinato e doveva pagare e invece non solo non pagherà ma otterrà anche soldi – vedi Napoli-. Un campo così largo che non farà mai ciò di cui hanno bisogno i lavoratori di questo Paese: Conte e Schlein hanno già chiarito che la patrimoniale non è una priorità. Un campo largo in cui trova spazio Sinistra per Israele e i sostenitori del riarmo. Serve un vero campo di alternativa che faccia gli interessi della maggioranza del Paese e non di una piccola oligarchia, sennò si regala nuovamente la vittoria alla destra", lo ha detto Giuliano Granato di Potere al Popolo sui social dopo la contestazione al comizio del capo larg a Napoli. Potere al Popolo – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev