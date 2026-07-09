Il giornalista danese a Rutte (Nato): Trump vuole la Groenlandia e Lei non dice nulla? – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2026 "Trump vuole la Groenlandia e minaccia guerre commerciali. E lei sta lì seduto accanto a lui e non dice niente?". Questa la domanda del giornalista danese Rasmus Svaneborg rivolta senza giri di parola a Mark Rutte, segretario generale della Natodopo il vertice di Ankara. "Quello che faccio sempre – ha risposto Rutte in evidente imbarazzo – è riconoscere il merito quando è dovuto. E credo che dovremmo dare merito a Donald Trump, perché la Nato è molto più forte". Nato – not for sale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev