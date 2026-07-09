Roma, parcheggia sulle strisce bianche ma di notte le ridipingono di blu: 65enne multato. La replica dell’Atac – Il video

L'incredibile disavventura di un automobilista a Roma e il video di denuncia diventato virale sui social

Ha parcheggiato regolarmente l’auto sulle strisce bianche, ma la mattina successiva si è ritrovato con un’amara sorpresa. Il posto auto era diventato blu e sul parabrezza c’era una multa da 29,40 euro. È quanto accaduto a Stefano Angeloni, odontoiatra romano di 65 anni, che aveva lasciato la sua macchina in via Catullo, nel quartiere Prati, a Roma la sera del 5 luglio.

La vernice rimasta bianca sotto le ruote dell’auto

Al momento del parcheggio, gli stalli risultavano ancora delimitati dalle strisce bianche, quindi gratuiti. Durante la notte, però, la segnaletica orizzontale sarebbe stata ridipinta di blu trasformando il posto in uno spazio a pagamento. Al suo ritorno, Angeloni ha notato anche un dettaglio singolare. Sotto le ruote dell’auto la vernice era rimasta bianca, a testimonianza del fatto che la macchina era già presente quando sono iniziati i lavori. L’odontoiatra ha pubblicato sui propri social un video che documenta l’accaduto.

La replica dell’Atac

L’uomo ha riferito di aver pagato la multa, ma chiarisce che non ci sarebbe stato neanche un cartello che avvisasse della modifica. L’Atac, però, sta cercando di mettere una pezza al danno. «I verificatori hanno agito, seppur correttamente, con eccesso di zelo. Comprendendo che la flessibilità in questi casi è un valore, Atac revocherà le poche multe rilevate nella zona delle nuove strisce blu. Lo farà in modo automatico per pagamenti effettuati con Pos, per gli altri (in contanti o con ‘grattino’) mediante richiesta a rapporticlientela@atac.roma.it, dimostrando di essersi trovati nella zona di parcheggio oggetto della modifica e di aver pagato la relativa sanzione», fanno sapere. «Nel calendario delle zone a breve interessate, Atac sarà più tollerante nelle prime ore successive alla modifica della sosta tariffata e aggiungerà, alle informazioni già diffuse attraverso la stampa e i social, appositi volantini sui parabrezza delle auto in sosta nelle aree che saranno gradualmente interessate dalla modifica delle strisce», aggiungono.