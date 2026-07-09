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Zelensky a Trump: Andare a Mosca per negoziati? È pericoloso, ci sono molti droni ucraini – Il video

09 Luglio 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Ankara, 08 luglio 2026 Durante il bilaterale al vertice nato di Ankara tra Trump e Zelensky, il Presidente Usa ha riferito: "Vladimir Putin vuole incontrare Volodymyr Zelensky a Mosca, gli ho detto che è difficile". A quel punto, Zelensky ha ironizzato: "Se accetterei di andare a Mosca? È pericoloso, ci sono molti droni ucraini da quelle parti". WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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