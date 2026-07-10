Il racconto della ragazza sfregiata a Milano: «Pensavo di morire, mi ha tirato un pugno sul labbro, il sangue mi impediva di respirare»

Parla la vittima 23enne aggredita alla metro Duomo di Milano dal 27enne Mohammed Saidi

«Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare». Sono le parole della ragazza di 23 anni che ieri pomeriggio è stata sfregiata in pieno volto in centro a Milano. La ragazza, di origine marocchina, si trovava sulla banchina della fermata della metro Duomo quando Mohammed Saidi, un 27enne algerino, ha iniziato a insultarla per poi aggredirla solo perché lo aveva «guardato». Gli investigatori parlano di «violenza inaudita che ha leso anche la dignità» della vittima, mentre i medici hanno confermato che la cicatrice potrebbe non «scomparire più dal volto». Tra le contestazioni, infatti, figurano lo sfregio permanente del volto, le lesioni per il pugno sferrato alla vittima e la resistenza a pubblico ufficiale durante l’arresto.

Il racconto della ragazza

Secondo il racconto della giovane, l’aggressione sarebbe avvenuta mentre si trovava sulla banchina della metropolitana insieme a un’amica, in attesa del treno. «Improvvisamente un uomo» avrebbe iniziato a rivolgerle la parola in arabo con un tono intimidatorio, per poi apostrofarla con la frase: «Che caz*o guardi?», accompagnata da ulteriori insulti. La ragazza sostiene di aver cercato di chiarire il malinteso, spiegando che non lo stava fissando e che stava semplicemente conversando con l’amica. Di fronte al crescente livello di aggressività verbale, gli avrebbe quindi chiesto di allontanarsi, avvertendolo che avrebbe chiamato le forze dell’ordine. A quel punto, secondo la sua ricostruzione, l’uomo le si sarebbe avvicinato «di scatto» e le avrebbe sputato due volte in viso, un gesto compiuto, racconta la giovane, «in segno di disprezzo».

Il pugno sul labbro, poi l’aggressione con il coltello

Mentre la giovane provava a difendersi, l’aggressore l’ha colpita con un «pugno sul labbro». La ragazza ha provato a prendere il telefono per allertare il 112, ma l’uomo, continuando a insultarla, ha estratto un coltello e ha iniziato a «colpirla al viso». «Ho perso molto sangue e ho cominciato a sentirmi male, mi girava la testa», racconta la giovane. In quel momento sono stati molti i passeggeri che si sono avvicinati per provare a soccorrerla, mentre l’uomo è scappato. «Alcuni l’hanno inseguito» e uno di loro è anche riuscito ad afferrarlo, ma il 27enne è riuscito a liberarsi dalla presa.

Le indagini

Nel verbale delle autorità viene riportato che, secondo alcune testimonianze, l’uomo avrebbe urlato di essere «musulmano» durante l’azione. Al momento dell’arresto il 27enne avrebbe reagito con violenti calci e pugni nel tentativo di opporsi, fino a quando è stato bloccato dagli agenti con l’aiuto del giovane che lo aveva inseguito dopo l’aggressione. Negli atti d’arresto Mohammed Saidi viene indicato come «sprovvisto di documento», mentre il coltello utilizzato non è stato ancora trovato. Secondo la pm, è