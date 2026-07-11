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«Se non pagate vi colpirà una maledizione», l’incubo di una coppia finita nella trappola di una cartomante su TikTok

11 Luglio 2026 - 23:29 Bruno Gaetani
cartomante minacce denuncia estorsione
cartomante minacce denuncia estorsione
La donna è stata denunciata per estorsione. I carabinieri sono risaliti alla sua identità grazie ai bonifici bancari
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Una presunta veggente è stata denunciata dai carabinieri con l’accusa di estorsione. La donna, che ha 46 anni e vive vicino a Modena, avrebbe raggirato una coppia, costringendola a pagare migliaia di euro per evitare minacce e malefici. A cadere nella trappola online di un annuncio su TikTok è stata una coppia residente a Montecchio Emilia, nel Reggiano, incappata in un consulto di cartomanzia che inizialmente era presentato come gratuito.

Il video su TikTok, poi il primo bonifico

Dopo il primo contatto su TikTok, la conversazione si è spostata su WhatsApp. E qui la presunta cartomante ha preteso un pagamento immediato di 50 euro su una carta prepagata. Alla donna avrebbe detto che, in caso di rifiuto, sarebbe stata colpita da una maledizione e sarebbe rimasta coinvolta grave incidente stradale.

Le richieste fino a 1.200 euro e la denuncia ai carabinieri

La vittima ha accettato di versare il denaro, ma a quel punto si è resa conto che l’incubo era solo all’inizio. Dopo quel primo bonifico, la cartomante le ha chiesto cifre sempre più alte, da 150 a 1.200 euro, continuando a minacciarla con sortilegi del mondo occulto, estese pure al compagno della donna, contattato direttamente. Alla fine, i due hanno trovato il coraggio di andare dai carabinieri a denunciare. Grazie all’analisi dei versamenti bancari e dei codici fiscali forniti per i pagamenti, i militari sono riusciti a identificare la presunta responsabile, che ora è stata denunciata alla procura di Reggio Emilia con l’accusa di estorsione.

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