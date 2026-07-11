Milano, trovato uomo morto in casa: si indaga per omicidio. Chi era la vittima Alessio Borrello

I vicini di casa hanno avvertito i carabinieri per il forte odore proveniente dall'abitazione. Il corpo presenta ferite da taglio all'addome

Un uomo di 41 anni, Alessio Borrello, è stato trovato morto nel suo appartamento di Corsico, nella cintura sud-ovest di Milano. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto dai vigili del fuoco intervenuti nel pomeriggio di oggi 11 luglio dopo la segnalazione dei vicini di casa, insospettiti da un forte odore acre proveniente dall’abitazione. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, sul corpo del 41enne sarebbero state trovate ferite da arma da taglio all’addome. Per questo, i carabinieri stanno indagando per omicidio.

Chi era Alessio Borrello

Alessio Borrello è un uomo di 41 anni, italiano e con alcuni precedenti di polizia di lieve entità. Viveva all’ottavo piano di un condominio in via Parini, in una zona residenziale della città. A lanciare l’allarme erano stati i residenti dello stabile, che non vedevano Borrello da alcuni giorni e avevano notato l’odore provenire dall’abitazione. I vicini di casa lo hanno descritto come una persona «normalissima e cordiale».

Trovato un coltello in casa

Nell’appartamento, secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato anche un coltello. I vigili del fuoco sono arrivati poco prima delle 15, inizialmente per un possibile intervento di soccorso a persona, ma già dall’esterno dell’appartamento hanno avvertito il cattivo odore e, una volta entrati, hanno trovato il corpo del 41enne. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Corsico, mentre nel pomeriggio è arrivato sul posto anche il sindaco Stefano Martino Ventura, che ha incontrato gli investigatori. «Tutte le piste sono aperte», si è limitato a dichiarare.