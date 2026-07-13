Kallas: In arrivo il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 luglio 2026 "Poi passeremo alla discussione sull'Ucraina. Oggi speriamo di ottenere l'approvazione per l'inserimento di 250 nomi nella lista e stiamo anche lavorando al 21° pacchetto di sanzioni, su cui non abbiamo ancora un accordo. Questo è il numero più alto di inserimenti in lista che abbiamo fatto finora ed è anche una reazione agli attacchi che la Russia ha sferrato di recente contro i civili. Successivamente, discuteremo della strategia per il Mar Nero. Abbiamo l'hub marittimo pronto, con Bulgaria e Romania che lavorano insieme, affrontando concretamente la protezione delle infrastrutture critiche, ma anche le minacce ibride presenti in questa regione". Così la Vicepresidente della Commissione Europea Kaja Kallas a margine del Consiglio europeo degli Affari Esteri a Bruxelles. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev