Cabina di regia controlli agroalimentari, Lollobrigida: Fermiamo truffe sul Made in Italy – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 "Oggi abbiamo riunito la cabina di regia prevista dalla legge 75/2026, che ho fortemente voluto per garantire strumenti più attenti a sostenere le nostre forze dell'ordine, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, le dogane nell'agire per evitare che ci siano elusioni a danno di cittadini, concorrenza sleale ai danni delle imprese oneste. I risultati sono oggettivamente molto positivi; quelli che sono stati illustrati oggi vedono più controlli, soprattutto più controlli mirati che ottengono quello a cui mirano, cioè evitare che ci siano truffe ai danni dei nostri agricoltori e dei nostri cittadini che acquistano spesso cose che vengono illustrate come Made in Italy e invece non rappresentano la qualità che il nostro sistema garantisce da sempre. È il più sicuro, è il più sostenibile. E, ovviamente, miriamo da questo punto di vista a proteggere i cittadini che acquistano, ma anche i nostri produttori che spesso si vedono riconoscere un prezzo del loro del loro lavoro davvero inferiore a quello che ne è il valore". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine della cabina di regia su controlli agroalimentari al Masaf. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev