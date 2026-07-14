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Conte: Tocca a noi rafforzare la lotta contro le mafie. Dal Governo deserto – Il video

14 Luglio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 "Siamo qui per dire che tocca a noi rafforzare la lotta contro le mafie, tocca noi garantire la sicurezza a tutti quei cittadini che si sentono abbandonati dallo Stato. Tocca a noi nel deserto che sta lasciano il governo Meloni, che ha contribuito ad un forte arretramento della lotta alle mafie". Lo ha detto il Presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, presentando cinque disegni di legge contro "l'emergenza criminalità" nella sede del Movimento, a Roma. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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