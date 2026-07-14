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Il Tricolore italiano sfila alla parata militare a Parigi per la festa del 14 Luglio – Il video

14 Luglio 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Parigi, 14 luglio 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su invito del Presidente francese Emmanuel Macron, ha assistito a Parigi, insieme ad altri Capi di Stato e di Governo, alla tradizionale parata militare, lungo gli Champs-Élysées, in occasione Festa nazionale della Repubblica Francese. Sfila al corteo anche il Tricolore italiano portato da una rappresentanza delle Forze armate. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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