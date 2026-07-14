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Legge elettorale, Bonelli (Avs): Meloni sconfitta, salga al Colle. Noi pronti al voto e a governare – Il video

14 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 "È mancato il voto di Giorgia Meloni. E il Parlamento ha sfiduciato Giorgia Meloni. Lei ha cercato di condizionare le prerogative del Parlamento chiedendo una fiducia via social, ed è stata sfiduciata. Noi siamo pronti al voto e a governare". Lo ha detto Angelo Bonelli di Avs in Aula alla camera, dopo che la maggioranza è andata sotto per un voto all'emendamento sulle preferenze per la legge elettorale. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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