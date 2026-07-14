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Legge elettorale, Schlein: Oggi è venuta giù la maggioranza – Il video

14 Luglio 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 "Oggi è venuta giù la maggioranza. È venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale. L'ha fatto come tutte le altre riforme compresa quella costituzionale su cui erano stati già fermati da 15 milioni di italiani. L'hanno fatto anche stavolta una riforma calata dall'alto fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro a senso". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein commentando il no all'emendamento di FdI sulle preferenze al presidio fuori dalla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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