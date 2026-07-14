Maria Falcone: Non avevo mai visto questa Croma e adesso questi 34 anni mi sono caduti tutti addosso – Il video

(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "Non avevo mai visto questa Croma e adesso questi 34 anni mi sono caduti tutti addosso", lo ha detto Maria Falcone davanti alla premier Giorgia Meloni, dopo aver preso parte allo svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano il fratello Giovanni Falcone, la moglie e giudice Francesca Morvillo e l’autista Giuseppe Costanza, il 23 maggio 1992, nel giorno della strage di Capaci. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev