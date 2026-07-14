Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Maria Falcone: Non avevo mai visto questa Croma e adesso questi 34 anni mi sono caduti tutti addosso – Il video

14 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "Non avevo mai visto questa Croma e adesso questi 34 anni mi sono caduti tutti addosso", lo ha detto Maria Falcone davanti alla premier Giorgia Meloni, dopo aver preso parte allo svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano il fratello Giovanni Falcone, la moglie e giudice Francesca Morvillo e l’autista Giuseppe Costanza, il 23 maggio 1992, nel giorno della strage di Capaci. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Chi è Giuseppe Barboni, il vannacciano del pestaggio a un migrante. Le aziende “vuote”, i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video

2.

Sondaggio Swg, Tajani e Vannacci accelerano: il boom mentre la Lega cala. Male tutto il centrosinistra: gli ultimi dati

3.

Il sondaggio sugli italiani e Donald Trump: «È un bullo»

4.

Mario Adinolfi, nell’interrogatorio davanti al gip va all’attacco: «Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante»

5.

La patrimoniale cambia nome: diventa «millionaire tax». E Appendino sfida Conte