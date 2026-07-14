Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni a Doha per cerimonia funebre dell'Emiro Padre Al Thani – Il video

14 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Qatar, 14 luglio 2026 La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nella notte a Doha e per prendere parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'Emiro Padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, a Palazzo Lusail. Al termine della cerimonia, Meloni ha avuto un breve incontro con l'Emiro Tamim bin Hamad Al Thani e con i suoi fratelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Chi è Giuseppe Barboni, il vannacciano del pestaggio a un migrante. Le aziende “vuote”, i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video

2.

Sondaggio Swg, Tajani e Vannacci accelerano: il boom mentre la Lega cala. Male tutto il centrosinistra: gli ultimi dati

3.

Il sondaggio sugli italiani e Donald Trump: «È un bullo»

4.

Mario Adinolfi, nell’interrogatorio davanti al gip va all’attacco: «Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante»

5.

La patrimoniale cambia nome: diventa «millionaire tax». E Appendino sfida Conte