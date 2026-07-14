Meloni a Doha per cerimonia funebre dell'Emiro Padre Al Thani – Il video

(Agenzia Vista) Qatar, 14 luglio 2026 La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nella notte a Doha e per prendere parte alla cerimonia di presentazione delle condoglianze per la scomparsa dell'Emiro Padre dello Stato del Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, a Palazzo Lusail. Al termine della cerimonia, Meloni ha avuto un breve incontro con l'Emiro Tamim bin Hamad Al Thani e con i suoi fratelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev