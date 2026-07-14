Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Guerra in Iran procede molto rapidamente stanotte li attaccheremo – Il video

14 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 13 luglio 2026 "Penso che stia procedendo molto rapidamente. Abbiamo demolito le loro forze militari. Li stiamo colpendo molto duramente. Avevamo un accordo ieri, o il giorno prima, era tutto fatto. E poi hanno rotto quell'accordo immediatamente perché hanno scoperto che c'era qualcosa all'interno che non gradivano. E loro sono fatti diversamente, e noi non lo tollereremo. Stiamo andando avanti attaccandoli questa notte. E stiamo eliminando tutte le loro capacità per qualsiasi cosa abbia a che fare con lo stretto, con lo stretto di Hormuz. E penso che alla fine arriveremo a controllare l'intera faccenda." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Chi è Giuseppe Barboni, il vannacciano del pestaggio a un migrante. Le aziende “vuote”, i flop in politica e perché il cardinale Parolin l’ha diffidato – I video

2.

Sondaggio Swg, Tajani e Vannacci accelerano: il boom mentre la Lega cala. Male tutto il centrosinistra: gli ultimi dati

3.

Il sondaggio sugli italiani e Donald Trump: «È un bullo»

4.

Mario Adinolfi, nell’interrogatorio davanti al gip va all’attacco: «Non sono un truffatore di vecchiette né un lestofante»

5.

La patrimoniale cambia nome: diventa «millionaire tax». E Appendino sfida Conte