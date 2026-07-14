Trump: Guerra in Iran procede molto rapidamente stanotte li attaccheremo – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 13 luglio 2026 "Penso che stia procedendo molto rapidamente. Abbiamo demolito le loro forze militari. Li stiamo colpendo molto duramente. Avevamo un accordo ieri, o il giorno prima, era tutto fatto. E poi hanno rotto quell'accordo immediatamente perché hanno scoperto che c'era qualcosa all'interno che non gradivano. E loro sono fatti diversamente, e noi non lo tollereremo. Stiamo andando avanti attaccandoli questa notte. E stiamo eliminando tutte le loro capacità per qualsiasi cosa abbia a che fare con lo stretto, con lo stretto di Hormuz. E penso che alla fine arriveremo a controllare l'intera faccenda." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev