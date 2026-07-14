Trump: Vogliamo essere rimborsati per lo stretto di Hormuz – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 13 luglio 2026 "Se avessero un'arma nucleare, Israele non sarebbe più con noi e probabilmente il Medio Oriente non sarebbe più con noi, perché avete visto che hanno inviato missili a cinque paesi diversi che non sapevano nemmeno di essere coinvolti, perché sono pazzi da legare. Sono pazzi. E noi non lo tollereremo. Sì, voglio essere rimborsato perché stiamo proteggendo una parte molto ricca del mondo, stiamo spendendo denaro, e quindi quello che abbiamo fatto è che verremo rimborsati per la protezione. Stiamo proteggendo, da parte dei paesi che stiamo aiutando, per esempio, guardate i cinque paesi: avete l'Arabia Saudita, avete gli Emirati Arabi Uniti, avete il Qatar o il Qatar come dico sempre io, avete il Qatar, il Bahrein e, a proposito, ne avete altri, avete il Kuwait e ne avete altri; e se la caveranno molto bene." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev