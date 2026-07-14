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"Vannacciani" si filmano mentre votano su preferenze per non essere accusati di tradimento – Il video

14 Luglio 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2026 La maggioranza di Governo è andata sotto – di un solo voto – alla Camera sulla nuova legge elettorale, sull'emendamento proposta da FdI per il sì alle preferenze. Ma l'opposizione ha chiesto il voto a scrutinio segreto, e nonostante il parere contrario della premier, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera ha dato il via libera. Temendo di essere accusati di essere franchi tiratori, "vannacciani" hanno filmato il proprio voto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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