Elon Musk sta con Mario Roggero: «Condanna folle, andrebbe data ai giudici». Insorge il Pd

L'incursione del patron di X sul caso del gioielliere di Grinzane-Cavour: «Andrebbero condannati giudice e pm»

Interviene pure Elon Musk sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane-Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori. Rispondendo al post di un utente che esprimeva su X indignazione per la sentenza confermata in Cassazione, il patron di Tesla ha parlato di «follia! Sono il giudice e il pubblico ministero di questo caso che meritano questa condanna».

This is insane!



The judge and prosecutor in this case are the ones who deserve this sentence. — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2026

Ruotolo (Pd): «L’Europa si protegga da incursioni di Musk»

Insorge dal Pd sull’intervento del magnate sudafricano Sandro Ruotolo. «Ancora una volta Elon Musk sceglie di intervenire a gamba tesa nella vita democratica di un Paese europeo. Prima la Germania, poi la Francia, oggi l’Italia. Stavolta attacca la magistratura italiana, definendo “una follia” la condanna del gioielliere Mario Roggero e sostenendo che a dover essere condannati siano il giudice e il pubblico ministero. Si è schierato con la destra italiana. Quando a sostenere un simile attacco è il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, X, la questione riguarda tutti. Non è una semplice opinione: è l’esercizio di un potere enorme. Ed è proprio questo il tema che l’Europa non può più permettersi di sottovalutare. È per questo che continuiamo a chiedere trasparenza degli algoritmi, responsabilità delle piattaforme e regole europee capaci di difendere il pluralismo e la democrazia. Per questo l’Europa ha bisogno di una vera sovranità digitale», scrive in una nota l’europarlamentare e responsabile Informazione del Pd.