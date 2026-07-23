Mostra del Cinema di Venezia: quali sono i film italiani in concorso. Da Moretti a Strippoli: tutti i titoli

L'annuncio del direttore artistico Alberto Barbera con accanto il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. L'accento sui mancati fondi europei

“Succederà questa notte” di Nanni Moretti, “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, “L’Estranea” di Paolo Strippoli e “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis. Sono questi sono i 5 titoli italiani in concorso all’83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Ad annunciarli il direttore artistico Alberto Barbera durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Tra le novità della kermesse Ink di Danny Boyle aprirà in concorso, mentre Dio ride di Giovanni Veronesi chiuderà fuori concorso.

L’amarezza di Buttafuoco sui mancati fondi della Commissione europea

Aprendo la conferenza stampa, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha espresso soddisfazione per la conferma di Alberto Barbera alla direzione della Mostra, ma non sono mancate le critiche in merito alla decisione della Commissione europea di revocare il finanziamento di due milioni di euro destinato alle attività della Biennale Cinema. Il presidente, riporta Sky news, ha spiegato che l’istituzione aveva risposto in modo puntuale alle tre comunicazioni ricevute dalla Commissione, senza tuttavia riuscire a scongiurare il provvedimento. Ha quindi annunciato che la Biennale impugnerà la decisione davanti al giudice competente di Berlino. Nonostante la revoca del contributo europeo, Buttafuoco ha assicurato che le attività cinematografiche proseguiranno senza ripercussioni.