Rapina in banca nel bolognese, dieci ostaggi chiusi nel caveau liberati dall’intervento dei Carabinieri. Ora caccia ai rapinatori in fuga

L'allarme è scattato alle 12.30. I carabinieri stanno cercando di individuare la banda

Momenti di paura a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, dove una rapina è stata messa a segno alla filiale della Banca di Imola. Cinque clienti e cinque dipendenti sono stati rinchiusi in un locale blindato durante il colpo. Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sarebbero almeno tre e, nonostante il rapido intervento dei carabinieri, sono riusciti a fuggire. Le ricerche sono tuttora in corso.

La rapina in pieno giorno

La rapina è avvenuta in pieno giorno. L’allarme è infatti scattato intorno a mezzogiorno, quando una persona diretta alla filiale di via Porrettana 189, a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, ha segnalato la presenza dei rapinatori. In base alle prime ricostruzioni, due persone sarebbero entrate all’interno della banca, probabilmente disarmate, mentre un terzo individuo avrebbe fatto da palo all’esterno. Durante la rapina, i dipendenti e i clienti presenti sono stati rinchiusi in un caveau, consentendo ai banditi di agire indisturbati. Secondo quanto riportato da BolognaToday, il bottino ammonterebbe a circa 50 mila euro.

L’intervento dei carabinieri e dei militari

Ricevuto l’allarme, sul posto sono intervenuti in pochi minuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna e della Compagnia di Casalecchio di Reno, che hanno immediatamente cinturato l’area in attesa dell’arrivo delle Aliquote di Primo Intervento, i reparti specializzati dell’Arma. Nel giro di pochi minuti i militari hanno fatto irruzione nella filiale, passando da una finestra blindata. Una volta verificato che i rapinatori erano già fuggiti, hanno messo in sicurezza l’edificio e liberato gli ostaggi. Sono ora in corso le indagini e le ricerche dei responsabili della rapina.