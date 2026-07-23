Syria Palmeri: la bimba che muore a 12 anni per la stessa malattia che ha ucciso il fratello

La malattia genetica è così rara da non essere ancora stata denominata dalla comunità scientifica

Syria Palmeri è morta a 12 anni per la stessa malattia che ha ucciso il fratello. La malattia è così rara da non essere ancora stata denominata dalla comunità scientifica. A darne notizia è il quotidiano locale Bresciaoggi. La stessa patologia nell’agosto 2021 aveva causato la morte del fratello Christian, che aveva 14 anni.

La malattia

La malattia, per la quale non esiste una terapia risolutiva, può essere solo rallentata con cure di supporto. Negli ultimi mesi aveva reso necessario il ricorso alle cure palliative pediatriche. Syria è morta martedì 21 luglio. Lascia i genitori e un altro fratello, l’unico dei tre figli della coppia a cui non è stata diagnosticata la malattia rara. Si tratta di una sindrome genetica. È successo a Ospitaletto: i genitori si chiamano Annalisa e Antonio e il terzo fratello Manuel. Syria è stata ricoverata al Centro di Cure Palliative Pediatriche degli Spedali Civili di Brescia.