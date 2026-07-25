Quanto costa ai partiti l’affitto delle loro sedi? Pd al primo posto con i 41mila euro del Nazareno, Giorgia Meloni ne spende 13mila al mese

Il Movimento 5 stelle sborsa 12mila euro per il canone di locazione. L'analisi completa di Adnkronos

Nell’era in cui il finanziamento pubblico è solo un lontano ricordo, a pesare sui bilanci dei partiti non sono solo i costi del personale o quelli delle iniziative da svolgere in giro per l’Italia, ma anche i costi del “mattone”. Tra sedi che cambiano e onerosi palazzi nel cuore di Roma, i bilanci relativi al 2025 – analizzati da Adnkronos – svelano quanto sborsano le principali sigle politiche per la loro sede. Al primo posto, per distacco, c’è il Partito Democratico, che per il Nazareno – 3mila 300 metri quadrati in via sant’Andrea delle Fratte – paga un canone di locazione da 41,6 mila euro.

Conte paga 12mila euro al mese per la sede del M5s

Tra l’affitto dei locali e l’imponente macchina organizzativa legata al personale dipendente, il Pd deve costantemente fare affidamento sui contributi fissi dei propri eletti in Parlamento e sulle quote del 2×1000 per mantenere in equilibrio i conti. Una pesantezza “storica” per il partito guidato da Elly Schlein, che invece il Movimento 5 stelle ha dovuto imparare a gestire solo di recente. Sono ormai lontani i tempi in cui la piazza virtuale e le riunioni in streaming bastavano a dettare la linea politica. Da qualche anno ormai il partito guidato da Giuseppe Conte ha dovuto cedere alla necessità di una sede fisica di rappresentanza, che costa 12mila euro al mese.

Giorgia Meloni e la storica sede di via della Scrofa

Non ha problemi a far quadrare i conti Fratelli d’Italia, che sta traducendo il proprio primato elettorale in una solidità finanziaria invidiabile. Il boom dei tesseramenti e le cifre record incassate grazie alle scelte dei contribuenti nel 2×1000 permettono al partito di Giorgia Meloni di coprire in totale serenità le spese per lo storico palazzo di via della Scrofa, che costa 13mila euro al mese. Un canone interamente pagato alla Fondazione di An, proprietaria dei locali. Per la sede in via in Lucina 17, a pochi passi da Montecitorio, Forza Italia sborsa circa 16mila euro al mese. Certo, si tratta di uno spazio ben più ristretto della storica residenza di palazzo Grazioli, a cui il partito fondato da Silvio Berlusconi ha detto addio alla fine del 2020.

Foto copertina: ANSA/Massimo Percossi | Elly Schlein all’ingresso della sede del Pd in via del Nazareno