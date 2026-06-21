Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMaturitàMondiali 2026
ECONOMIA & LAVOROAffittiCarovitaForza ItaliaGoverno MeloniLavoro e impresaPoliziaSanitàScuola

Uno sconto sull’affitto per prof, infermieri e poliziotti: l’idea per chi accetta un posto in città. Come dovrebbe funzionare

21 Giugno 2026 - 10:31 Giovanni Ruggiero
Sconto affitti casa dipendenti PA
Sconto affitti casa dipendenti PA
Le carenze maggiori negli organici soprattutto al Nord, dove vivere in affitto pesa più che altrove nel bilancio dei lavoratori pubblici. L'aumento degli assunti e il problema dei giovani che devono essere convinti a scegliere i posti vacanti dove una stanza costa di più. In ballo ci sarebbero 100.000 alloggi
Google Preferred Site

Vivere nei grandi centri urbani è diventato proibitivo non solo per gli studenti fuori sede, ma pure per chi entra nella pubblica amministrazione. Insegnanti, personale Ata, agenti di polizia, vigili del fuoco, medici e infermieri si scontrano con canoni di locazione fuori scala, soprattutto al Nord, dove gli uffici pubblici registrano scoperture di organico che, secondo Francesco Bisozzi sul Messaggero, in alcuni casi toccano il 20-30 per cento. Dal 2023 lo Stato è tornato ad assumere con un saldo positivo di 12.707 unità, ma trattenere chi vince i concorsi resta complicato quando il primo stipendio non basta a coprire l’affitto di una stanza.

Perché lo Stato fatica a coprire i posti vacanti al Nord

Il nodo è anche generazionale. Oltre il 66 per cento dei dipendenti pubblici ha superato i 45 anni e nel prossimo decennio servirà rimpiazzare, stima l’Istat, circa 1,4 milioni di lavoratori. Per riempire quelle caselle bisogna convincere i giovani ad accettare incarichi lontano da casa, cosa che oggi spesso non avviene. Lo riassume il deputato di Forza Italia Piergiorgio Cortelazzo, citato da Il Messaggero: «Sono note le difficoltà dei lavoratori del settore pubblico a trasferirsi nelle zone a cui sono assegnati per dovere di ufficio, con le conseguenti rinunce ovvero con situazioni di pendolarismo esasperato, in particolare nei settori della scuola, della sanità e del comparto sicurezza».

Come funziona la corsia preferenziale nel Piano casa per i dipendenti statali

La risposta dovrebbe arrivare da un emendamento approvato in commissione Ambiente alla Camera, che allarga la platea dei beneficiari del Piano casa. I 100.000 alloggi a canone calmierato che il governo prevede di assegnare nei prossimi dieci anni, finora riservati ai lavoratori fuori sede del settore privato, saranno disponibili anche per chi lavora nello Stato. Cortelazzo, primo firmatario della modifica, spiega che «la commissione Ambiente ha accolto un mio emendamento che finalizza la destinazione degli immobili del programma di recupero degli edifici pubblici degradati e dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata anche in favore dei lavoratori pubblici». Tra le novità, anche la possibilità per i sindaci di diventare assegnatari diretti dei fondi per l’edilizia residenziale pubblica.

Ti potrebbe interessare

Tempi, risorse e nodi ancora aperti del provvedimento

Sul testo il governo ha posto la fiducia alla Camera, con voto previsto per lunedì alle 14 e conversione in legge entro il 6 luglio. Il pacchetto, ricorda Il Messaggero, vale circa dieci miliardi di investimenti pubblici nei prossimi dieci anni e si regge su tre gambe: recupero dell’edilizia residenziale pubblica esistente, sviluppo dell’housing sociale e ingresso di capitali privati nell’edilizia integrata. Saltano invece le corsie agevolate per i capitali esteri, previste nella stesura iniziale, e si congela l’operazione che avrebbe trasferito a Rosco, la società pubblica del materiale rotabile, circa un miliardo di fondi Pnrr destinati al Fondo nazionale per l’abitare gestito da Cdp real asset. Stop pure all’emendamento dei relatori che spostava 1,2 miliardi del Pnrr verso Cassa Depositi e Prestiti per edilizia sociale e alloggi accessibili: il Mit fa sapere che la partita sarà ripresa in un prossimo provvedimento.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Air Berlusconi riduce il rosso vendendo due aerei della flotta. Nel 2025 Marina, Pier Silvio e i manager Fininvest hanno pagato di più i voli ma non è bastato

2.

Il concorso per lavorare con Giorgia Meloni, il bando che scade presto di palazzo Chigi: chi cercano, quanto offrono e come partecipare

3.

Acquisti online, il diritto di recesso a portata di clic: cosa cambia dal 19 giugno per consumatori e siti di e-commerce

4.

Il fisco e i conti correnti, la Cassazione: per accedere ci vuole l’autorizzazione

5.

«Pagati solo se non pioveva». Le offerte di lavoro più assurde raccontate da chi ha detto no

leggi anche
co buying casa
ATTUALITÀ

I giovani della Gen Z comprano casa con gli amici per aggirare la crisi. Ma il co-buying ha dei rischi da considerare: ecco quali

Di Ygnazia Cigna
tassa-comunale-super-ricchi-proposta-cristina-tajani-pd
ATTUALITÀ

Vivere a Torino e lavorare a Milano, un’abitudine sempre più diffusa tra i giovani professionisti: ecco quanto si risparmia

Di Matteo Revellino
piano casa requisiti nuovi alloggi convenzionati
POLITICA

Piano Casa, a chi andranno i 100mila alloggi annunciati dal governo? Dalla nazionalità ai limiti Isee, tutti i requisiti

Di Bruno Gaetani
tassa-comunale-super-ricchi-proposta-cristina-tajani-pd
POLITICA

La flat tax per i super ricchi ha cancellato anche l’Irpef comunale. Il Pd punta a ripristinarla: «Facciamoci case e servizi sociali»

Di Gianluca Brambilla
reinhold messner
ATTUALITÀ

Il Comune che ha chiesto a Messner 190mila euro di affitti arretrati: «Non paga dal 2014»

Di Cecilia Dardana
ECONOMIA & LAVORO

Sorpresa: gli spagnoli sono più “bamboccioni” degli italiani: il 67% degli under35 vive ancora con i genitori

Di Olga Colombano
Interno di un minuscolo monolocale a Milano sotto i 20 mq
ATTUALITÀ

Micro-case sotto i 20 mq a Milano: l’affare è legale? Cosa cambia dopo il decreto salva-casa e quali sono i rischi per chi compra

Di Francesca Milano
studentato-villaggio-olimpico-milano-figli-medici-avvocati
ECONOMIA & LAVORO

Prima i figli di medici, avvocati e architetti nel nuovo studentato di Milano. Così i posti sono già prenotati dopo le Olimpiadi: i prezzi delle camere

Di Gianluca Brambilla
giovanni angelucci
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, una casa gratis per 12 anni: chi è il benefattore che pagherà l’affitto «fino alla maggiore età dei bimbi»

Di Alba Romano