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L’esposto della Cgil sul Ponte sullo Stretto per danno erariale

27 Luglio 2026 - 10:51 Alba Romano
ponte sullo stretto di messina cgil danno erariale
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Il sindacato ipotizza il danno alle finanze dello Stato
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La Cgil ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L’esposto è firmato dal segretario generale Maurizio Landini. «Non si tratta di una battaglia ideologica», ha spiegato la Cgil in una nota. «E nemmeno di una contrapposizione pregiudiziale all’opera. Vogliamo difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il Ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole e alle vere infrastrutture di cui il Sud ha bisogno».

Il Ponte sullo Stretto

L’esposto è stato presentato alle procure regionali della Corte dei Conti della Sicilia e del Lazio. E anche alla procura generale presso la sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. Per la Cgil è «doveroso chiedere alla magistratura contabile di verificare se le enormi risorse pubbliche siano state utilizzate nel rispetto della legge e nell’interesse generale. O se esista il rischio concreto che si stia producendo un danno alle finanze dello Stato». Il sindacato ha ricordato che la stessa Corte dei Conti, nel corso dell’esame della delibera del Cipess, ha evidenziato numerose criticità riguardo il progetto del Ponte sullo Stretto.

Il danno erariale

Tra queste la mancata determinazione del costo definitivo dell’opera. E gli aspetti che riguardano il rispetto della normativa europea in materia di appalti e tutela ambientale. Il Mezzogiorno – spiega il sindacato – «continua ad avere bisogno di ferrovie moderne, strade sicure, trasporti efficienti, porti, scuole, ospedali e servizi pubblici di qualità. Sono questi gli investimenti che possono migliorare davvero la vita delle persone, creare lavoro e ridurre i divari territoriali. Per questo chiediamo alla Corte dei Conti di fare piena luce sulla gestione delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto».

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