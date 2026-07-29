Iran, Trump: «È il nostro turno, li colpiremo duramente». E l’Arabia Saudita vuole unirsi contro gli Houthi

Secondo Ai Monitor i sauditi si preparano a lanciare una coalizione internazionale nel Mar Rosso

«Colpiremo l’Iran molto forte, lo sanno». Lo sostiene Donald Trump, in reazione ai raid iraniani in Giordania. «Vedremo se riusciremo ad arrivare a un accordo sull’Iran» ha poi aggiunto rispondendo ad alcune domande in un punto stampa per l’aeroporto di Dulles di Washington. E nel conflitto sul Golfo c’è una novità: l’Arabia Saudita si prepara a lanciare una coalizione internazionale nel Mar Rosso contro gli Houthi. Lo riporta Al Monitor, secondo il quale «circa cinquanta Paesi» sono stati invitati a partecipare all’iniziativa, il cui obiettivo è «proteggere le rotte commerciali marittime nel Mar Rosso e impedire che si ripetano le recenti perturbazioni del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz».

Per Centcom il blocco su Hormuz rimane

Intanto Centcom su X. insiste sul mantenimento del blocco di Hormuz. Le forze del comando centrale Usa «continuano ad applicare rigorosamente il blocco statunitense contro l’Iran. Alla data del 29 luglio, il Centcom ha deviato 20 navi mercantili, ne ha rese non operative 2 e ne ha abbordate altre 2». «Dopo aver recentemente minacciato e tentato di attaccare navi mercantili e marinai innocenti che transitavano nello Stretto di Hormuz, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica continua ad affermare che i marinai internazionali dovrebbero utilizzare solo le rotte preferite dall’Irgc. Lo Stretto di Hormuz è una via navigabile internazionale. L’Irgc non ha l’autorità di imporre le rotte per il libero e aperto flusso del traffico», sottolinea una nota.









