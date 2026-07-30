Niente campeggio per i No Tav, il prefetto vieta le tende a Susa e Bussoleno. Le tre ordinanze dopo la devastazione: no al volto coperto in Val di Susa

Erano previsti tre giorni di presidio dal movimento No Tav, con il gran finale di una «serata di lotta», spiegavano gli attivisti. Finché non sono arrivate le ordinanze del prefetto di Torino: quali divieti sono scattati dopo la devestazione del cantiere a Chiomonte

Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha firmato un’ordinanza che vieta «l’attività di campeggio libero nell’intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di giovedì 30 luglio fino alle 7 di lunedì 3 agosto». Il provvedimento specifica che «si prescinde dalla comunicazione preventiva», «ricorrendo le ragioni d’urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica». La decisione arriva proprio mentre si stava allestendo il campeggio del movimento No Tav, annunciato in valle per tre giorni «da aderenti al movimento No Tav unitamente ad esponenti dell’ex centro sociale Askatasuna».

Le altre due ordinanze: volto coperto e accesso ai cantieri

Una seconda ordinanza del prefetto, valida dalle 8 di giovedì e fino a cessate esigenze di domenica, vieta di «detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali comunque idonei all’occultamento del viso, quali caschi, maschere antigas, mascherine respiratorie, passamontagna e oggetti potenzialmente utilizzabili come mezzi contundenti, fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura» nei territori di Bruzolo, Bussoleno, Chiomonte, Giaglione, San Didero e Susa. Una terza ordinanza, sempre nello stesso arco temporale, vieta invece l’accesso a piedi «in forma organizzata» a strade, parcheggi, aree campestri e sentieri vicini ai cantieri Tav nei comuni di Susa, Giaglione e Chiomonte.

Qual è la situazione al campeggio di Traduerivi

Sul terreno, per ora, la situazione resterebbe tranquilla. Secondo quanto riferito da Ansa, nel campeggio della frazione Traduerivi, a Susa, non risultano presenti No Tav. La zona è comunque presidiata dalla polizia: all’ingresso lato statale 24 sono schierati alcuni agenti del reparto mobile con due camionette, mentre le ordinanze del prefetto sono state affisse su un palo della segnaletica stradale, proprio nell’area dove il movimento aveva organizzato l’iniziativa.

L’appello del movimento No Tav costretto a rivedere i piani

Poche ore prima che arrivasse il provvedimento del prefetto, lo stesso movimento No Tav aveva diffuso un appello sui social, denunciando un massiccio spiegamento delle forze dell’ordine: «A pochi minuti dal montaggio del campeggio dei prossimi giorni un ingente dispiegamento di forze dell’ordine si è presentato in tutti i punti di passaggio del campeggio: San Giuliano, Traduerivi e farmacia viva». Il messaggio si chiudeva con un invito a raggiungere il presidio: «Chiediamo a chiunque abbia modo di raggiungerci di venire al presidio di San Giuliano».

Dopo le ordinanze del prefetto, però, i No Tav si sono riuniti per studiare le prossime mosse. Proprio a Susa e Bussoleno, da oggi e sino a sabato prossimo, era in programma un presidio del movimento, che sarebbe dovuto terminare con una «serata di lotta». Le aree che avrebbero dovuto ospitare il campeggio sono al momento presidiate dai reparti antisommossa di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Una cinquantina di giovani è riunita in questo momento nel centro di Susa per confrontarsi e studiare il da farsi.

Le parole di Mattarella sulla violenza in Val di Susa

Nella stessa giornata è arrivato anche un intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale. Il capo dello Stato ha definito «inammissibile» quanto avvenuto sabato scorso in Val di Susa, aggiungendo che «la violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale» e che «aggredisce la Costituzione chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica». Mattarella ha inoltre respinto l’idea che posizioni minoritarie nella società possano giustificare «forme di violenza» contro le istituzioni democratiche, parlando di una deriva «di liberi tutti rispetto all’azione dei poteri pubblici».