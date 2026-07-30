La serie tv sulla vita di Giorgio Armani affidata a Ferzan Ozpetek: «Era un visionario con i piedi per terra»

Il legame tra Armani e il cinema è sempre stato fortissimo, dentro e fuori dal set

La vita di Giorgio Armani, uno dei più grandi stilisti della lunga tradizione della moda italiana, presto sarà raccontata in una serie tv prodotta da Lux Vide (costola di Fremantle) e dalla stessa casa di moda. Il progetto è stato approvato e, secondo quanto rivelato da Variety, regia e sceneggiatura sarebbero già state affidate a Ferzan Ozpetek, il regista turco di adozione italiana già dietro la macchina da presa di alcune delle migliori produzioni del nostro cinema degli ultimi trent’anni, basti citare titoli come Il bagno turco, Le fate ignoranti, Mine vaganti e Napoli velata. Ora il banco di prova consisterà non solo nel restituire la grandezza di un’icona dello stile a livello mondiale, ma anche quella di raccontare la vita di un amico.

Le dichiarazioni di Ozpetek

«Conoscevo, ammiravo e ho trascorso del tempo con Giorgio per molti anni, sia in occasioni ufficiali che in contesti più privati – ha dichiarato Ozpetek a Variety – Parlavamo di cinema, di cui era un grande appassionato e un esperto. Ma anche di arte, costumi, architettura e, direi, della vita stessa. Vedevo in lui un visionario e un artista brillante. Ma anche un uomo con i piedi per terra e molto determinato. L’opportunità di raccontare la sua storia – prosegue – è al tempo stesso un onore entusiasmante e una sfida che consiste nel catturare le molteplici sfaccettature di una personalità così complessa, originale e affascinante».

Julia Roberts con il celebre tailleur da uomo indossato quando vinse il Golden Globe per Fiori d’acciaio nel 1990. Il capo naturalmente era firmato da Giorgio Armani

Il rapporto di Giorgio Armani con il cinema

Il rapporto di Armani con il cinema, in quanto colosso del settore moda, non poteva che essere strettissimo. Si può dire che Armani ha vestito Hollywood (in oltre 200 film) che lo ha sempre ricambiato con inestimabile affetto. Re Giorgio, come veniva chiamato, ha pensato le giacche per Richard Gere in American Gigolò, così come il celebre tailleur da uomo indossato da Julia Roberts quando vinse il Golden Globe per Fiori d’acciaio nel 1990 e il vestito di paillettes blu Nairobi tempestato di cristalli indossato da Lupita Nyong’o agli Oscar del 2024. Dentro e fuori dal set Armani ha vestito star del calibro di, giusto per citarne alcuni, Diane Keaton, Jodie Foster, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Michelle Yeoh, Leonardo DiCaprio, George Clooney, Russell Crowe, Robert De Niro, Tom Cruise.