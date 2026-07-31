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Diritto alla riparazione per gli elettrodomestici: cosa cambia per lavatrici, aspirapolvere, bici e smartphone

31 Luglio 2026 - 08:31 Alessandro D’Amato
diritto riparazione elettrodomestici obsolescenza programmata
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Oggi 31 luglio entra in vigore la direttiva europea contro l'obsolescenza programmata
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Il diritto alla riparazione degli elettrodomestici lo ha sancito l’Unione Europea due anni fa. Gli Stati europei devono recepire la direttiva che la sancisce. Il principio dice che se un bene è tecnicamente riparabile, i produttori sono obbligati ad aggiustarlo anche oltre la garanzia legale. Serve a combattere la cosiddetta obsolescenza programmata. Ovvero la progettazione di prodotti destinati a durare relativamente poco per favorire la loro sostituzione.

L’obsolescenza programmata

«Le persone vorrebbero riparare ma mi dicono: “Non sono capace, mi costa più del nuovo, non so a chi rivolgermi”», dice a Repubblica Elisa Nicoli, divulgatrice ambientale presente sui social come Eco narratrice. La direttiva stabilisce che la riparazione possa essere offerta gratuitamente o, al più, a un prezzo «ragionevole». E con tempistiche accettabili. Se il consumatore vuole aggiustare un prodotto in garanzia, questa andrà prolungata di un anno. In caso di fabbricanti extra Ue l’obbligo grava sul distributore o sull’importatore. Tra i prodotti ci sono grandi elettrodomestici come lavatrici, ma anche aspirapolvere, bici elettriche e smartphone. I produttori saranno anche tenuti a mettere a disposizione di terzi pezzi di ricambio originali e manuali tecnici.

La piattaforma

Tra un anno, il 31 luglio 2027, debutterà la piattaforma online di database per i riparatori. Ci saranno anche i Repair Cafè, dove si riparano elettrodomestici e strumenti elettrici che sarebbero destinati all’immondizia. In Italia, spiega ancora il quotidiano, il termine per il decreto legislativo che modificherà il Codice del consumo è prorogato di altri tre mesi. E anche se la bozza prevede che tutti i contratti sottoscritti da oggi siano tutelati, la commissione Industria del Senato ha suggerito di valutare l’inserimento di «un periodo transitorio» per consentire alle piccole imprese di adeguarsi.

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